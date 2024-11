Miércoles de pesadilla para el fútbol español en la quinta jornada de la Champions League: Real Madrid y Girona perdieron en sus visitas a Liverpool (2-0) y Sturm Graz (1-0) y se complican su panorama en el torneo.

El equipo ‘merengue’, vigente campeón, es apenas 24º de los 36 equipos, con 6 puntos, y acumula ya tres derrotas en cinco partidos, ya que en octubre cayó también ante Lille y AC Milan.

Entrar en el ‘Top 8’, que clasifica automáticamente a octavos de final, se presenta en estos momentos como una misión impensable para los de Carlo Ancelotti, que parecen autocondenarse a pelear por una plaza en el ‘playoff’ de repesca, que disputan los situados entre el 9º y el 24º lugar.

El que parece lanzado a clasificarse por la vía rápida es el Liverpool, que cuenta con sus cinco partidos por victorias (15 puntos) y es líder en solitario, con dos puntos sobre su perseguidor más directo, el Inter de Milán (2º).

Si el Real Madrid queda en apuros, el Girona está directamente al borde del abismo, con solo 3 puntos de 15 posibles, en la 30ª posición.

Su derrota de este miércoles fue por 1-0 en Klagenfurt ante el Sturm Graz, que había perdido en las cuatro primeras jornadas y que ahora suma también tres unidades (29º).

Reforzado de la quinta jornada sale el Borussia Dortmund, subcampeón del torneo la pasada temporada y que después de su triunfo por 3 a 0 en el campo del Dinamo de Zagreb subió al cuarto lugar, con 12 puntos de 15 posibles.

Ello le sitúa como el equipo alemán que por ahora mejor está respondiendo en lo que va de Champions. Bayer Leverkusen (7ºcon 10 puntos) y Bayern de Múnich (13º con 9 puntos) también tuvieron una buena jornada con sus victorias del martes.

Jamie Bynoe-Gittens (minuto 41), Rami Bensebaini (56′ ) y Serhou Guirassy (90′) consiguieron los tantos del Dortmund en la capital croata, ante un Dinamo que se queda frenado en 7 unidades, en el puesto 22º.

El Mónaco, hasta ahora una de las revelaciones de esta edición, pasó de sentirse a ganador a perder 3-2 en casa ante el Benfica.

El equipo del Principado llegó con ventaja 2-1 a la recta final del partido y virtualmente era segundo en la clasificación, pero entonces apareció la magia del campeón mundial argentino, Ángel Di María, para servir dos asistencias de lujo para que sus compañeros brasileño Arthur Cabral (84′) y suizo Zeki Amdouni (88′) dieron la victoria a los lisboetas.

En la clasificación del grupo único, el Mónaco (10 puntos) queda octavo, todavía en puesto de pase directo a octavos de final, mientras que el Benfica es decimocuarto, ahora con 9 unidades.

Estrella Roja 5-1 Stuttgart

Aston Villa 0-0 Juventus

PSV 3-2 Shakhtar

Celtic 1-1 Brujas

Bolonia 1-2 Lille

