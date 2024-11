Los partidos políticos nacionales deben 562.8 millones de pesos por concepto de pago de impuestos pendientes, según el último reporte de su gasto ordinario entregado al Instituto Nacional Electoral (INE).



Dichos informes fueron presentados el pasado 4 de noviembre y serán auditados por la Comisión de Fiscalización en diciembre próximo, con lo que se presentarán los dictámenes de gasto anual correspondientes a 2023, que serán sometidos a consideración del Consejo General en los próximos días.



Te puede interesar: Acompaña Morena denuncias de alcaldes contra Cuevas, Quijano y Alfa

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, según sus informes anuales sobre el origen y destino de recursos, condensan 83% de la deuda al fisco, con 72.7 y 395.2 millones de pesos, respectivamente.



El Comité Ejecutivo Nacional de Morena explicó a este diario que tanto a nivel nacional como local “están al corriente de sus compromisos fiscales ante la única autoridad facultada para determinar la existencia de adeudos de impuestos: el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, por lo que “no existe ninguno de los adeudos relativos a las retenciones de sueldos y salarios y honorarios asimilados”.

Te puede interesar: ¿Por qué castigar la corrupción debería ser una prioridad?

También informó que el reporte que discutirá el INE está desactualizado y que para el siguiente, correspondiente a 2024, aparecerá en ceros la parte de impuestos.



Los documentos indican que el Partido del Trabajo (PT) tiene pendiente de pago 45.4 millones de pesos de gravámenes, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) reportó 31.7 millones de pesos en el mismo rubro; el Partido Acción Nacional (PAN), 11.4 millones de pesos; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenía 5.3 millones de pesos, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) registraba 739 mil pesos.

Te puede interesar: “Extinguir órganos autónomos abre puerta a opacidad y corrupción ”: Coparmex

Los partidos políticos deben retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus trabajadores y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como retener y pagar los impuestos federales y locales.



En diciembre pasado, al revisar los dictámenes de gasto de los partidos correspondientes a 2022, la mayoría de consejeros del INE autorizaron una prórroga de un año para que las fuerzas políticas se pusieran al corriente en el pago de impuestos o podrían ser sancionados; sin embargo, sus últimos reportes de fiscalización indican que tienen pendientes más de 500 millones de pesos de entregar al fisco.



Te puede interesar: Naucalpan colaborará con FGJEM en investigación a mando policial

Condena a pagar

El consejero Jorge Montaño, en esa ocasión, señaló que “el seguimiento que ahora se propone no significa un perdón para los partidos políticos, por el contrario, se trata de una última oportunidad para que hagan una regularización en sus adeudos tributarios y que, en un plazo perentorio, informen sobre los pagos realizados, con el objeto de que la Unidad Técnica de Fiscalización pueda consolidar los saldos de este rubro a través de cifras ciertas y comprobables”.



Por su parte, la consejera Carla Humphrey aseveró que se trata de “un procedimiento de regularización, a través de la instalación de mesas de trabajo con plazos fijos para que todos los partidos políticos presenten la documentación que compruebe que ya están, digamos, al día con el cumplimiento de los impuestos, de manera que se pueda dar el seguimiento correspondiente, tanto en la revisión de los informes anuales correspondientes a 2023 como a 2024, y en su caso, ahí sí determinar ya las sanciones aplicables”, cuyo análisis ocurrirá en los próximos días.



Te puede interesar: El Partenón, de ‘palacio de la corrupción ’ a centro cultural

Para Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, el Instituto Nacional Electoral debería ser más severo en las sanciones que impone a partidos por dejar de pagar impuestos, pues se trata de recursos que no les pertenecen y “en el mejor de los casos lo jinetean o se lo gastan”.



“Han sido muy laxos, hay una tendencia a esa laxitud, a que los partidos hagan muchas cosas sin una sanción (…) pues son recursos que no les pertenecen a los partidos y se los gastan en un conjunto de condiciones que no se conocen y lo peor que puede pasar es que el INE se los descuente de sus prerrogativas mes por mes”, aseveró.



Señaló que los partidos “tienen beneficios mayores” al llevar hasta el límite el no pago de impuestos que hacerlo a tiempo, pues la sanción que les impone el órgano electoral es mínima, además de que no pueden ser perseguidos por el SAT debido a su naturaleza jurídica, pues solo el INE puede fiscalizarlos.

Te puede interesar: Retrocede oficialismo: quita narcomenudeo y defraudación fiscal como delitos con prisión oficiosa

Fideicomiso es para comprar inmuebles



La dirigencia de Morena confirmó a 24 HORAS que creó un fideicomiso, cuyo saldo al último informe es de 24 millones de pesos, pero informó que “no se creó para la generación de rendimientos, sino con el objetivo de adquirir inmuebles como sedes del partido en algunas entidades del país, lo cual está permitido por la normatividad electoral vigente. Los rendimientos que generó el capital inicial se mantienen en el mismo fideicomiso y se utilizan para los mismos fines para los que fue creado”.