A través de redes sociales, miles de usuarios del servicio de Microsoft Teams reportaron la posible caída en el servicio de este programa, así como el nulo funcionamiento de algunas herramientas dentro de la plataforma, tales como Exchange y Outlook.

De acuerdo con la página “Downdetector”, sitio especializado en registrar fallas de diversas plataformas en internet, los reportes de fallas en el servicio de esta plataforma iniciaron cerca de las 07:00 horas de la mañana, tiempo de México, persistiendo hasta la publicación de esta nota.

Te podría interesar: Día Naranja: lucha contra la violencia hacia las mujeres

La propia cuenta de X de Microsoft Outlook confirmó las fallas dentro de Microsoft Teams, señalando que los trabajadores ya se encuentran laborando en una solución y que todos los usuarios puedan realizar sus labores, tanto personales como escolares y empresariales.

“Hemos comenzado a implementar una solución que actualmente está en proceso en el entorno afectado. Mientras esto avanza, estamos comenzando a realizar reinicios manuales en un subconjunto de máquinas que se encuentran en un estado no saludable. Para obtener más información, consulte MO941162 en el centro de administración”, indicó la cuenta de X de Microsoft Outlook.

Te podría interesar: Irán considera “insuficiente” orden de arresto contra Netanyahu

Según las publicaciones vertidas en redes sociales, la falla escaló a nivel mundial, todo presuntamente relacionado con un subconjunto de máquinas que se encuentran en mal estado, impidiendo el envío de correos, fallas en el sistema de calendarios y juntas virtuales.

Hasta el momento, se desconoce cuando pueda volver a la normalidad el servicio de Microsoft Teams, así como las diversas herramientas que hay dentro de la plataforma. Este hecho ha afectado severamente algunas actividades empresariales de varias personas.

Hello, we’ve started to deploy a fix which is currently progressing through the affected environment. While this progresses, we’re beginning manual restarts on a subset of machines that are in an unhealthy state. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.

— Microsoft Outlook (@Outlook) November 25, 2024