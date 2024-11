La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una prórroga para en la elección de jueces, ministros y magistrados del 2025, y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) refirió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que es factible organizar los comicios en la fecha establecida.

“El INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación, y plantearon que tienen los tiempos cortos pero que es factible realizar la votación”, informó la mandataria en su conferencia mañanera.

Desde Palacio Nacional, la presidenta, aseguró que la elección en el Poder Judicial tendrá buena participación.

“Vamos a abrir los canales públicos para que puedan tener espacio, para poder participar, van a ser públicas las audiencias a través de redes sociales, las entrevistas y a todas y a todos nos corresponde promover la votación”, concluyó Sheinbaum.

Sobre el presupuesto necesario para organizar la elección y la operación habitual del órgano electoral, la mandataria destacó que “no requiere 39 mil millones de pesos el INE, no los requiere, aún y cuando haya elección el próximo año para el Poder Judicial, porque no va a haber financiamiento a partidos, no va a haber financiamiento a candidatos, no es necesario”.

