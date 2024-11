El propio Erik Rubín confirmó la muerte de su madre, Myra Milanszenko, a los 73 años de edad.

La trágica noticia la reveló Rubín la tarde de este lunes 25 de noviembre a través de una publicación en su cuenta de Instagram en donde comparte una fotografía de él junto a su madre y le dedicó una palabras:

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estas ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño.Cuando despierto en la quietud de la mañana, Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tu cenizas a llorar. No estas ahí, no has muerto”.

Ante la publicación, algunos amigos y gente cercana al exTimbiriche le externaron sus condolencias, entre ellos Paulina Rubio, Federico Quijano, Manuel Mancera, Tatiana y su expareja, Andrea Legarreta.

Erik Rubín era muy cercano a su madre y constantemente se dejaba ver a lado de ella incluso ante la prensa.

Sobre los motivo de la muerte de Myra Milanszenko el cantante no dio detalles al respecto.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, la madre de Rubín tuvo que ser sometida a una cirugía en un hospital en Puebla, en donde le extirparon un pulmón y a pesar de ello recibió el alta médica, pero debía estar en constantes cuidados.

Andrea Legarreta explicó en su momento que Myra presentaba en el pulmón un tumor grande el cual le debían retirar lo más pronto posible y una vez que se lo extirparon la sometieron a terapia intensiva.

