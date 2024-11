El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, tras la extinción de siete órganos autónomos, aseguró que se reasignarán los recursos a temas prioritarios. El líder parlamentario explicó que una vez que se concluya el proceso legislativo, serán destinados en el orden de entre 15 y 20 mil millones de pesos para atención a las universidades públicas, cultura, agua, carreteras, seguridad, estados y municipios. Vamos a ver cómo logramos impactar positivamente en las prioridades que tiene la nación. Asimismo, dijo que de cara a la aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año se atenderá la exigencia legítima de la población. Con esta contienda el parlamentario fortaleció el compromiso de Morena por hacer que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, logrando un equilibrio en los recursos de la nación.

CLAUDIA SHEINBAUM; DESTACA CONTRIBUCIÓN DE FUERZAS ARMADAS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRATÉGICAS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el 199 Aniversario de la consolidación de la Independencia en el mar, reconoció a la Armada de México como un baluarte de libertad, independencia y democracia que contribuye al desarrollo nacional, esto luego de inaugurar el segundo ingreso al recinto portuario y dar inicio a los trabajos del nuevo puerto de Manzanillo. Recordemos siempre a nuestros héroes y heroínas, a nuestra fecunda historia para llevar en nuestro corazón y nuestra mente la fuerza y la determinación que hacen y deben hacer siempre de la Marina, la Armada de México, un baluarte de libertad e independencia, y de protección de nuestros ideales como país justo, democrático e independiente. Puntualizó que el Gobierno de México tiene como visión al Humanismo Mexicano y le inspiran los valores de la honestidad, la paz, la justicia, la democracia y el amor al pueblo, en tanto que las Fuerzas Armadas protegen al país con los principios de lealtad, honor, valentía y patriotismo, además de ayudar en la construcción de obras estratégicas. Nos apoyan hoy en la construcción del Tren Maya, en la construcción de aeropuertos, en la construcción de carreteras, en el desarrollo del Tren Interoceánico, en los Polos de Bienestar y en otros seis puertos, además de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que son uno de los grandes objetivos del desarrollo del país para los próximos seis años. Por ello, resaltó el anuncio de las obras de ampliación del nuevo puerto de Manzanillo en la laguna de Cuyutlán, las cuales no serían posibles sin la participación de la Armada de México. La Armada de México no es solo una fuerza de defensa, es un símbolo de la identidad de México en la mar. Y también, en este día de conmemoración, recordamos que la independencia no se logra una sola vez, sino que se defiende y se reitera en cada acción y en cada decisión de las mexicanas y mexicanos.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; MÁS DE 10 MIL PERSONAS SE HAN REGISTRADO PARA PARTICIPAR EN ELECCIÓN DE JUECES, MINISTROS Y MAGISTRADOS

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña informó que más de 10 mil personas se han registrado en el Poder Legislativo para participar en la elección de jueces, ministros y magistrados. El legislador dio a conocer que nueve mil 899 personas se habían inscrito en el portal digital del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, más las que se registraron por correo electrónico, ya debemos andar arriba de las 10 mil personas que quieren participar en la elección del Poder Judicial. Cabe destacar que por el creciente interés de personas en inscribirse, considerando que el plazo para el registro concluyo este domingo a las 23:59 horas, el Comité de Evaluación habilitó un nuevo medio para la postulación de candidaturas. Por lo que los interesados también pueden registrarse enviando sus datos y documentos solicitados en la convocatoria correspondiente. Deben enviar un escrito libre que incluya todos los datos que establece la convocatoria: nombre completo; el cargo específico al que aspiran, así como un archivo adjunto con el formato PDF y, por separado, todos los documentos que establece la convocatoria, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre de 2024, para acreditar los requisitos constitucionales y legales. Las personas que se registren por estos correos recibirán un acuse de recepción automático que servirá como constancia de tu inscripción. El Comité de Evaluación recordó que también se pueden registrar a través del portal digital o de manera presencial en las Oficialías de Partes de las Cámaras de Senadores y Diputados.

SENADOR ALEJANDRO MORENO; INACEPTABLE EL CLIMA DE VIOLENCIA Y EL TEMOR QUE VIVEN LOS TABASQUEÑOS

El senador Alejandro Moreno y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmo que es inaceptable que las y los tabasqueños continúen viviendo en un clima de violencia y temor, tras condenar el ataque a un bar en Villahermosa, en hechos que dejaron seis personas muertas y varias heridas. El legislador exigió a las autoridades de Tabasco que cumplan con su responsabilidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de ese cobarde acto. Al Gobierno Federal le reiteró con firmeza que es urgente implementar una estrategia de seguridad clara, contundente y efectiva. No hay más tiempo que perder. El senador Alejandro Moreno expresó su más profundo pésame a las familias de las seis personas que lamentablemente perdieron la vida, al tiempo que deseó pronta recuperación para quienes resultaron heridos en el ataque armado ocurrido en el centro nocturno “Dbar”. El líder nacional del PRI dijo que México necesita un gobierno que defienda a su gente, que ponga orden y que garantice la tranquilidad que todas las familias merecen. Finalmente, se pronunció por un México seguro y en paz.

GUADALUPE ACOSTA; FRENTE CÍVICO BUSCARA REGISTRO COMO PARTIDO RUMBO AL 2027

El Frente Cívico Nacional, organización que convocó a la “marea rosa”, entre otras organizaciones, buscará su registro como partido rumbo al 2027. El coordinador nacional del Frente, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguro que van a ser la oposición sólida. Si Morena nació en 2015 y ganó en 2018. Nosotros vamos a salir en 2027 y vamos a ganar en 2030, así lo sostuvo el coordinador del Frente Cívico en la asamblea en la que se aprobó la medida. En el evento estuvieron presentes decenas de invitados, como Gustavo Madero, Ramón Sosamontes, Adrián LeBarón, Beatriz Pagés, Amado Avendaño y Cecilia Soto, así como trabajadores del Poder Judicial, como Patricia Aguayo. Vamos a hacer este año que viene las asambleas, vamos afiliar a las personas que se necesitan. No tenemos en si una ideología fija. No seremos de izquierda ni de derecha, sino vamos a defender causas y valores.

LORENA VÁZQUEZ; ESTUDIO DEL IBD DESTACA QUE LA LXVI LEGISLATURA ES LA MÁS DIVERSA E INCLUYENTE EN LA HISTORIA

Destaca un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), que la actual LXVI Legislatura del Congreso de la Unión es la más incluyente y diversa de la historia, con 68 curules en la Cámara de Diputados y 11 escaños en el Senado de la República de personas legisladoras pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. La investigadora Lorena Vázquez Correa, elaboro la investigación sobre representación descriptiva y sustantiva de grupos en situación de vulnerabilidad, en donde señala que la conformación actual del Congreso se explica por las reformas y acciones afirmativas implementadas por el Poder Legislativo, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Refiere que en la LXV Legislatura, el Congreso aprobó 78 decretos para favorecer a grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que destacan la creación del fondo de pensiones para el bienestar de personas adultas mayores, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la no prescripción de delitos sexuales (imprescriptibilidad). También se disminuyeron las edades requeridas para ocupar cargos públicos, pasando de 21 a 18 años en el caso de diputaciones federales y de 30 a 25 años para las secretarías de Estado, atendiendo de este modo el derecho de las juventudes a la democracia y la participación ciudadana. En lo que respecta a las autoridades electorales, en el 2024 el INE y el TEPJF aplicaron 63 acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en los cargos electivos legislativos federales, de las cuales 54 fueron para diputaciones y 9 para senadurías.

DIPUTADO ARTURO ÁVILA; DESTACA AVANCES EN COMBATE A LA DELINCUENCIA CON LA OPERACIÓN ENJAMBRE

El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, resaltó los resultados obtenidos en el reciente “Operación Enjambre”, que deja claro el compromiso del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la justicia y la seguridad en México. Ávila Anaya explicó que el operativo, liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se llevó a cabo en el Estado de México y permitió la captura de presidentes municipales, directores y otros funcionarios vinculados a la delincuencia. Este despliegue confirma la estrategia de tolerancia cero hacia la corrupción y las redes criminales. El legislador destacó que esta acción es un ejemplo de los avances logrados gracias a la inteligencia y cooperación entre instituciones como la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Subrayó que la estrategia no sólo desmanteló redes criminales, sino que envió un mensaje contundente: no habrá lugar para quienes apoyen actividades ilícitas desde el servicio público. Asimismo, reconoció que la lucha contra la delincuencia incluye abordar las causas estructurales de la violencia, ya que la seguridad a largo plazo requiere más que operativos inmediatos. Desde el sexenio anterior se ha trabajado en estrategias que ataquen de raíz las causas de la violencia, complementando las operaciones de inteligencia. El diputado reiteró el compromiso del gobierno con el bienestar del pueblo mexicano y, aunque los retos persisten, operativos como la “Operación Enjambre” son pasos decisivos hacia la construcción de un país más seguro.

DONALD TRUMP; COMPLETA LA ELECCIÓN DE UN VARIADO Y LEAL GABINETE

El candidato electo Donald Trump completo con diversos perfiles, que tienen algo en común: su lealtad hacia el presidente electo republicano, su gabinete. Con la elección de Scott Bessent como secretario del Tesoro, uno de los nombramientos más esperados, y de la cabeza del Departamento de Agricultura, da fin a la lista de colaboradores. A menos de tres semanas de haber ganado la elección, Donald Trump ya ha nominado a los 15 secretarios que conformarán su gabinete, lo que supone un tiempo récord comparado con su primer gobierno (2017-2021), cuando esperó hasta dos días antes de asumir el poder para completar los anuncios. Los quince nominados pertenecen a un círculo cercano y leal al presidente electo, que en muchos casos ya habían trabajado con él en su primer mandato, como es el caso de Brooke L. Rollins, elegida para ser la cabeza del Departamento de Agricultura. Rollins, que fue la última nominada para ocupar una secretaría, formó parte del Consejo Asesor Económico de Trump en 2016. También fue directora del Consejo de Política Nacional y de la Oficina de Innovación Estadounidense, y asistente del presidente para Iniciativas Estratégicas. Hizo un trabajo increíble durante mi primer mandato, dijo el presidente electo sobre su nominada, además de destacar su gestión frente al America First Policy Institute (AFPI), un grupo conservador que desde 2021 promovió la agenda trumpista. La nominada ayudó a crear un equipo de patriotas leales, es la segunda mujer a cargo del USDA. En su maratónica elección de quienes lo acompañarán en su segundo mandato, Trump anunció a Bessent para estar a la cabeza de la importante secretaría del Tesoro. El presidente electo lo presentó como un gran aliado. Apoyará mis políticas que impulsarán la competitividad de EE.UU. será el primer miembro de un gabinete republicano abiertamente gay. Bessent, un magnate y veterano de Wall Street, fue un fiel donante de la campaña de reelección al entregar alrededor de 3 millones de dólares a Trump y otras causas republicanas que lo apoyaban. Otro megadonante elegido es el petrolero Chris Wright, nominado para ser secretario de Energía. Donald Trump ha demostrado tener una sólida y variada lista de personas leales a él. Por ejemplo, nominó a la abogada Pam Bondi como fiscal general de EE.UU., después de que el ex congresista Matt Gaetz, había sido elegido para ocupar ese cargo, declinara acorralado por un escándalo sexual. Está claro que mi nominación estaba empezando a convertirse en una distracción innecesaria para el trabajo clave de la transición de Donald Trump, dijo Gaetz al retirarse. Bondi, ex fiscal de Florida, es una ficha cercana al presidente electo que formó parte de su equipo legal durante su primer juicio político. La abogada es la segunda aliada de Florida, estado donde reside el presidente electo, elegida para el gabinete. Trump nominó al senador por Florida Marco Rubio para ser el máximo representante de la diplomacia estadounidense, convirtiéndose en el primer latino que asumirá el cargo. Otra latina nominada es la congresista Lori Chávez-DeRemer, de raíces mexicanas, como su próxima secretaria de Trabajo.

Los gobernadores de Dakota del Norte y de Dakota del Sur, Doug Burgum y Kristi Noem, fueron nominados para ocupar el Departamento de Interior y de Seguridad Nacional, respectivamente. El multimillonario Howard Lutnick fue nominado para ser el secretario de Comercio. Mientras que el ex congresista y presentador de Fox Business Sean Duffy se encargará del Departamento de Transporte. Trump nominó al exjugador de fútbol americano Scott Turner en la cartera de Urbanismo y Vivienda, y a la exejecutiva de la compañía de lucha libre World Wrestling Entertainment Linda McMahon como secretaria de Educación. El ex congresista por Georgia Doug Collins fue nominado como secretario de Asuntos de los Veteranos. El gabinete lo completan el antivacunas Robert F. Kennedy Jr. al frente de Sanidad y el ex presentador de la Fox investigado en el pasado por abuso sexual Pete Hegseth, en Defensa. Todos los nominados deberán ser confirmados por el Senado de EE.UU., que desde enero del 2025 será dominado por los republicanos.

VOLKER TÜRK; PREOCUPADO POR AMPLIACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por una propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. La reforma, que forma parte de una serie de modificaciones constitucionales ya adoptadas o en revisión, fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática. La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos, dijo Türk. La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención. Mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México. México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta. En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad. Hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos. Una amplia reforma judicial, adoptada en septiembre, incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. Estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho. Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos.

VOLODÍMIR ZELENSKI; VE POSIBILIDADES DE FIN A LA GUERRA CUANDO TRUMP ASUMA LA PRESIDENCIA DE EU

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cree que hay fuertes posibilidades de que se ponga fin a la guerra en 2025 una vez que el republicano Donald Trump haya sido investido como presidente de Estados Unidos a finales de enero. Será un camino difícil, pero confío en que tengamos todas las posibilidades de lograrlo el año que viene. Explicó que la guerra terminará cuando Rusia decida que quiere terminarla, pero también cuando Estados Unidos adopte una posición más firme y cuando el Sur Global se ponga al lado de Ucrania y a favor de poner fin al conflicto. Zelenski sostuvo que existen pasos concretos para poner fin a la guerra incluidos en la Fórmula de Paz de Ucrania, si bien Rusia no estará de acuerdo con todos ellos. Pero existe la Carta de la ONU y todas nuestras acciones se basan en ella. Esperamos que cuenten con el apoyo de nuestros socios. Zelenski subrayó que no quiere que el mundo piense que Ucrania se obstina solamente en su propio plan de paz, como quiere hacer ver Rusia. Estamos abiertos a las propuestas de los líderes de los países africanos, de Asia y de los Estados árabes. También quiero escuchar sugerencias del nuevo presidente de Estados Unidos. Creo que las veremos en enero y tendremos un plan para poner fin a esta guerra.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz