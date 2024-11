La esperada adaptación cinematográfica de Wicked, dirigida por Jon M. Chu, logró cautivar tanto a la crítica como al público, obteniendo un notable 89% en el Tomatómetro y una sobresaliente calificación del 98% en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.

Estos elogios resaltan la poderosa narrativa de las brujas de Oz, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, y el impacto de la historia de Elphaba y Glinda, que ha viajado de Broadway a la gran pantalla para emocionar a nuevas audiencias.

En esta versión de Wicked, Cynthia Erivo interpreta a Elphaba, una joven incomprendida y poderosa, mientras que Ariana Grande da vida a Glinda, la popular y ambiciosa futura bruja buena.

A medida que ambas se conocen en la Universidad de Shiz en Oz, sus personalidades contrastantes y su relación compleja llevan la trama a un poderoso clímax. A través de sus experiencias y decisiones, el filme profundiza en temas de identidad, poder, y lealtad, con una narrativa visualmente cautivadora y musicalmente deslumbrante.

La crítica elogió especialmente la interpretación de Erivo, destacando su energía y capacidad para transmitir la intensidad emocional de su personaje. “Cuando desafía la gravedad, nos levanta con ella”, comentó un crítico, aludiendo a la icónica canción del musical.

A pesar de su duración de dos horas y cuarenta minutos, el filme es aplaudido por mantener el interés del público, ofreciendo un espectáculo visual y auditivo que remonta a clásicos de los musicales de Hollywood. Para los fanáticos de Wicked y del género musical en general, la película es considerada “la producción más deslumbrante desde Chicago”.

No obstante, algunos críticos señalan que Wicked no profundiza en cuestiones existenciales sobre la naturaleza del mal, sino que se enfoca en su mensaje de aceptación y empoderamiento personal. Esta elección, aunque divisiva, fue celebrada como una historia de resiliencia y amistad para quienes se identifican con los personajes inadaptados de Glinda y Elphaba.

Desde su estreno el 22 de noviembre de 2024, Wicked demostró ser una invitación irresistible al mágico mundo de Oz. Con su vibrante despliegue de color y emoción, no solo conquistó a los fans de toda la vida, sino que también abrió las puertas para que una nueva generación se sumerja en la fascinante historia de las brujas de Oz.

