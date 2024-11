¡Presta atención! Aquí te decimos cuando comenzaran a manifestarse los efectos del fenómeno climático La Niña en México.

El Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) a través de sus cuentas oficiales informó sobre la probable fecha de inicio del fenómeno climático La Niña.

De acuerdo con la NWS, La Niña llegará a México entre diciembre de 2024 (57% de probabilidad) y se espera que persista hasta enero-marzo de 2025.

Este fenómeno climático traerá consigo cambios importantes ene clima del país, incluyendo frío extremo y posibles sequías prolongadas.

Algunos de los estados que podrían resultar más afectados por las bajas temperaturas son:

Algo a destacar es que frío extremo generado por el fenómeno de La Niña podría extenderse hasta la primavera de 2025.

La Niña is most likely to emerge in October-December 2024 (57% chance) and is expected to persist through January-March 2025. A #LaNina Watch remains in effect. https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/EZBWBlnscE

— NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) November 14, 2024