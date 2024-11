A casi un mes de darse a conocer la agresión que sufrió Melanie Barragán por parte de su expareja Christian Rojas, la chica de 20 años reveló que hasta el momento se han tenido muy pocos avances en la investigación por parte de las autoridades locales.

En entrevista con Paola Rojas en Imagen Televisión, Melanie señaló sentirse triste debido a que su agresor se encuentra todavía prófugo de la justicia y no parecen haber más indicios sobre cuál sea su actual paradero.

Te podría interesar: Localizan con vida a Tariácuari Hernández, empresario secuestrado en Michoacán

“No me han comunicado nada aún, lo que más se ha hecho es la gente que me ha apoyado buscándolo, me mandan fotos de personas que se parezcan a él y ya les digo que no es, pero la gente es la que me está apoyando mucho a buscarlo”, reveló la joven estudiante de Tamaulipas.

Recordemos que la Fiscalía de Tamaulipas emitió una ficha de alerta y ofreció una recompensa que ronda los 200 mil pesos para quien dé información certera para dar con el paradero de Christian Rojas, además de emitirse una alerta migratoria para evitar que escape del país.

Por su parte, Melanie Barragán agradeció nuevamente la labor de su amiga Danna a la hora del ataque, pues en sus propias palabras si su amiga no hubiera actuado “quizás ya no estaría aquí”.

Te podría interesar: Tráfico colapsado en la México-Querétaro por más de 20 horas

Al finalizar la entrevista, la joven detalló sentirse intranquila ante la posibilidad de que su caso quede impune, además de revelar de que durante su hospitalización Christian le rogó piedad ante la posibilidad de quedar encarcelado el resto de su vida.

“Me siento tranquila e intranquila porque aún no lo han agarrado (a su agresor) y me da miedo que el caso quede impune y él en algún futuro llegue a venir por mí para hacerme algo porque sabe donde vivo y sabe donde estudio”.

MC