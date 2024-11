Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de Red Bull Racing, rechazó categóricamente los comentarios homofóbicos emitidos por su padre, Antonio Pérez, hacia el ex piloto alemán y ahora comentarista, Ralf Schumacher.

En un gesto de distanciamiento y responsabilidad, Checo aseguró que no comparte las opiniones de su padre y las calificó como un error, subrayando que solo puede responder por sus propias acciones y palabras.

Te podría interesar: Aprobará INE calendario de elección judicial

“No estoy de acuerdo con ninguno de sus comentarios. Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo”, expresó el piloto mexicano en entrevista con Sky Sports, antes de competir en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

El conflicto surgió luego de que Antonio Pérez, padre de ‘Checo’, hiciera declaraciones ofensivas contra Schumacher en respuesta a las críticas del alemán hacia el desempeño del piloto mexicano en la Fórmula 1.

Ralf Schumacher, hermano menor del legendario Michael Schumacher, había especulado sobre la posible salida de Pérez del equipo Red Bull y, poco después, reveló públicamente su homosexualidad a través de sus redes sociales.

Antonio Pérez aprovechó este contexto para lanzar comentarios cargados de insinuaciones homofóbicas. “Hay un piloto que fue de Fórmula 1 convertido en periodista. Primero declaró que Checo ya estaba fuera de Red Bull. A la semana siguiente, salió del armario”, dijo Pérez. Además, agregó en tono burlesco: “No sé si estaba enamorado de Checo. ¿Lo entiendes? Hay muchas cosas raras”.

Las declaraciones de Checo Pérez se centraron en marcar una clara diferencia respecto a los comentarios de su padre, reafirmando que no respalda este tipo de opiniones.

Esta postura no solo refuerza su compromiso con los valores de inclusión, sino que también envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad que tienen los atletas como figuras públicas en temas de diversidad y respeto.

El piloto mexicano es objeto de críticas y análisis constantes debido a su desempeño en la temporada actual, con rumores sobre su futuro en Red Bull.

Sin embargo, este episodio pone de relieve la presión adicional que puede enfrentar al tener que abordar temas que van más allá de la pista.

La comunidad del automovilismo reaccionó de diversas maneras ante este incidente. Mientras algunos critican las palabras de Antonio Pérez, otros elogian la actitud de ‘Checo’ por su rechazo abierto a las opiniones de su padre.

Te podría interesar: Fallas en PayPal afectan a miles de usuarios a nivel mundial

En un contexto donde el deporte y la sociedad están cada vez más interconectados, la postura de figuras como Checo Pérez no solo define su imagen pública, sino que también contribuye al avance hacia un ambiente más inclusivo dentro de las competencias globales.

So this is Checo’s dad being fully homophobic in the media.

“There was a former Formula 1 driver [Ralf Schumacher]. He first stated that Checo was already out of Red Bull and the following week he came out of the closet. I don’t know if he was in love with Checo. There are many… pic.twitter.com/s4SaLpTckJ

— sar (@racesars) November 17, 2024