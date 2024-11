El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, comunicó que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, le solicitó una cita para conversar sobre el presupuesto y la situación de la elección de ministros, jueces y magistrados. Sobre la elección, expresó que le dio tranquilidad lo que le dijo, porque se va a lograr llevar a cabo y organizar de manera correcta; es decir, va a haber certeza jurídica y certidumbre social en la elección. Además, se habló del presupuesto, el cual se va a revisar para que de manera consensada se apliquen ajustes. Le dije que no se podía quedar así; ella es muy razonable, y vamos a revisar todo el tema los próximos días. Tenemos un calendario y pretendemos concluir el 13 de diciembre. Destacó que fue una reunión de cortesía y muy general sobre la necesidad de ajustar el presupuesto. Su actitud es muy razonable, de técnicamente revisar los rubros que puedan tener ajustes sin poner en riesgo ni el funcionamiento ni la elección de funcionarios judiciales. Consideró que hay una buena actitud y una buena relación entre el INE y la Cámara de Diputados para que revisen con mucho cuidado el tema del presupuesto. Lo cierto es que no aguante el Presupuesto general el rubro para el INE que se envió por la Secretaría de Hacienda. Vamos a tener que ajustarlo.

CLAUDIA SHEINBAUM; PRESENTÓ TRES LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, mismas que enviará al Congreso de la Unión. El día de hoy enviamos tres leyes secundarias relacionadas con la reforma constitucional al Poder Judicial. Muy pronto se cierra el registro para todos aquellos que quieran ser jueces magistradas, magistrados, ministras y ministros. Las iniciativas son la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuyo propósito es avanzar en el establecimiento de la reforma judicial. Estas tres leyes serán herramientas para que los nuevos jueces, magistrados y ministros realicen su labor a partir de septiembre del próximo año. En la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se encuentran de una manera muy clara cuáles son las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, esto con la idea de que no exista arbitrariedad, hay todo un procedimiento que se tiene que seguir, cuáles son los supuestos en los que tiene que actuar este tribunal. En la Ley de Carrera Judicial se está buscando fortalecer a la Escuela Nacional de Formación Judicial, que no solamente va a dar servicio al Poder Judicial, sino que incluso se abre a la posibilidad para que capacite a integrantes de fiscalías y policías. Y la Ley de Responsabilidades Administrativas. La presencia Claudia Sheinbaum señaló que México siempre es bien recibido en los foros internacionales como el G20, en donde participó el pasado lunes y cuya propuesta fue el llamado a la paz. Somos un gran país y siempre la presencia de México es bien recibida en estos foros internacionales. Son espacios que ayudan a las reuniones bilaterales para hacer acuerdos y además la propia reunión del 20 que tuvo muchos países invitados que con son parte del G20, en realidad fue una reunión que se llama multilateral muy importante. Lo más importante en este momento es el llamado a la paz, que no solo vino de México, sino de muchos países particularmente de América Latina, sino de muchos otros países del mundo. Respecto a la propuesta que expuso ante líderes mundiales para destinar el 1 por ciento del gasto militar global a un fondo internacional para impulsar el programa de reforestación más grande de la historia, dijo que es una propuesta que contiene una visión pacifista, una visión ambientalista y una visión de justicia social. En esta reunión del G20 fue bien recibida y la idea es que el canciller lo pueda seguir promoviendo en otras reuniones multilaterales. La mandataria informó que durante los próximos seis años no habrá aumentos a los salarios de funcionarios de alto nivel, así como el de servidores públicos y el de ella. Tomé la decisión de que no aumente el salario en los seis años que estemos aquí, de la Presidenta ni de todos los funcionarios, servidores públicos de confianza de alto nivel, No va a haber aumentos, ni en términos reales ni nominales, se mantiene el salario de la Presidenta, de los secretarios, de los directores generales, de los jefes de Unidad. Apuntó que en el próximo Presupuesto 2025 que será discutido en próximos días en la Cámara de Diputados se llevarán a cabo recortes en otras áreas que no afectan la operación del Gobierno. Hay una disminución que no afecta la operación en algunas áreas que todavía podrían disminuir, entonces es un presupuesto muy responsable. Aseguró que el crecimiento económico para el próximo año será de 2.3 por ciento, contrario a lo que dice la oposición. Estamos estimando un crecimiento económico de alrededor de 2.3 por ciento, hay quien dice que no va a ser así, sí va a ser así, vamos a estar trabajando. El secretario de Economía tiene un portafolio muy importante para México. No va a aumentar la deuda en relación al PIB.

SENADOR CUAUHTÉMOC OCHOA; PEF 2025 IMPULSA BIENESTAR CON EQUIDAD, DISCIPLINA FISCAL, INVERSIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández afirmo que el Paquete Económico de 2025 impulsa cuatro ejes fundamentales: bienestar con equidad, disciplina fiscal, inversión estratégica y contempla una simplificación administrativa de forma considerable, lo cual, afirmaron desmiente los dichos de la oposición. Asimismo, cuida instrumentos de la política económica y cumple con las promesas de campaña que hizo la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo durante el proceso electoral, como los proyectos enfocados a una política de bienestar, a una política de infraestructura significativa con una inversión histórica, redistribución de ingresos a salud y medio ambiente, entre otros rubros fundamentales.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; ANALIZAREMOS APLAZAR LA ELECCIÓN DE CARGOS AL PODER JUDICIAL

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, señaló que están analizando aplazar la elección de jueces, ministros y magistrados, tal y como lo está solicitando el Instituto Nacional Electoral (INE), ante el retraso de dos meses por las suspensiones contra el órgano electoral. El legislador dijo que será hoy cuando determinen sí aceptan la prórroga de 90 días que les solicitó el INE, y que llevará a efectuar la elección en octubre de 2025, y no en junio como se tiene previsto. Sí, está pidiendo dos meses de prórroga, porque ha estado parado dos meses, de dos meses a dos meses y medio. Yo insisto que no hemos decidido sobre el particular, que lo decidiremos hasta hoy. Lo estamos evaluando, tenemos que considerarlo, es una petición del órgano electoral, tú no puedes decir: se desecha y ya. Lo estamos evaluando, de hecho, buscaré a la consejera presidenta para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal. Fernández Noroña indicó que de entrada no es recomendable que se posponga un par de meses la elección, aunque salga en 2025, por lo que se reunirán para tener una evaluación más allá de lo que dice la petición. Hoy resolveríamos, hoy tomamos una determinación. Sobre el presupuesto para la elección, comentó que, aunque es facultad de la Cámara de Diputados, se ha avanzado y se tiene resuelto que haya recursos para el funcionamiento del INE. El presidente apuntó que va muy bien la inscripción de aspirantes para la elección de jueces, ministros y magistrados. Dijo que hasta ahora van tres mil 983 personas que han solicitado su registro.

DIPUTADO SERGIO GUTIÉRREZ; INICIAN DIÁLOGOS CON EL INE PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO DEL PROCESO ELECTORAL 2025

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que la reunión con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, fue previa sobre la idea de reducir el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Indicó que en la plática Guadalupe Taddei manifestó que tienen un análisis de cómo pudiera irse dando un ajuste, y quedó en reunirse con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Merilyn Gómez Pozos. Encuentro, al que también asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila y el diputado Pedro Miguel Haces Barba, para ver cómo se logra una reducción de recursos sin que haya demérito del proceso electoral y eso se hace hablando con la instancia encargada de organizar el proceso, que es el INE a cargo de la presidenta; entonces, fue algo muy preliminar y genérico. Gutiérrez Luna, comentó que en los próximos días habrá reuniones técnicas que encabezará la diputada Merilyn Gómez Pozos, y se estará esperando en estas semanas y estos días cómo va a ir evolucionado, primero la parte de ingresos y después la parte presupuestal.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; RESPALDA A JÓVENES QUE PIDEN CONSULTA POPULAR SOBRE LA REFORMA JUDICIAL

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, manifestó su respaldo a las y los jóvenes de la organización Contrapeso Ciudadano, la cual busca que se realice una consulta popular sobre la reforma al Poder Judicial. El senador Castañeda informó que la Bancada Naranja fue el único grupo parlamentario que le abrió las puertas del Senado a esta agrupación ciudadana, la cual tiene toda legitimidad para solicitar la realización de este ejercicio democrático en todo el país. El legislador por Jalisco detalló que la consulta popular de esta organización se enfoca en la viabilidad o inviolabilidad de extinguir la carrera judicial, por lo que no se trata de un tema electoral. No es un planteamiento estrictamente electoral, es un planteamiento sobre el futuro del Poder Judicial, sobre la composición del Poder Judicial y sobre quienes desempeñan o han desempeñado una carrera judicial. Esta es una consulta que tiene sustento jurídico, base legal y que establece todo un procedimiento para llevarse a cabo. Sería la primera consulta popular en la historia reciente del país y por eso me parece que de entrada el ejercicio merece atención y seriedad. Es un instrumento que vale la pena explorar, sobre todo en el contexto de un gobierno que no se cansa de repetir a los cuatro vientos que el pueblo manda. Si el pueblo manda, pues dejemos que el pueblo se exprese.

SENADOR ALEJANDRO MORENO; PROPONE CREAR VISITADURÍA DE LA CNDH PARA PROTEGER DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES

El senador Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante la Cámara Alta una iniciativa para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la finalidad de crear una Visitaduría General especializada en materia de migración, con el propósito de dar una respuesta más eficaz en la procuración de los derechos fundamentales de los migrantes y, al mismo tiempo, prevenir su vulneración. Con ello, argumentó el legislador, se reflejaría el compromiso de México con la protección de los derechos humanos de los migrantes, ya que la nueva instancia de la CNDH tendría una capacidad preventiva, en un contexto de flujos migratorios complejos y en aumento. El senador Alejandro Moreno dijo que en el Partido Revolucionario Institucional somos conscientes de la problemática migratoria y de los retos institucionales y gubernamentales que ésta implica Explicó que al incorporar formalmente una Visitaduría General dedicada a los derechos de los migrantes dentro de la Ley de la CNDH, se garantizará que su existencia y funciones no dependan de cambios administrativos o reglamentarios internos, sino de un mandato legal.

SENADOR AGUSTÍN DORANTES; PRESENTA COMPROMISOS PARA COMBATIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

El senador del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, hizo un llamado para que las leyes en cada rincón de México estén alineadas con el principio de justicia sin tiempo, porque el sufrimiento por abuso sexual infantil en niñas, niños y adolescentes no prescribe y la justicia tampoco debe de hacerlo. Tras anunciar la presentación de un punto de acuerdo y una serie de compromisos para combatir el abuso sexual infantil, expuso que aún existen estados en los que las víctimas se enfrentan plazos legales para denunciar y encontrar justicia, desconociendo que muchas veces las secuelas de estos crímenes impiden a las personas hablar o actuar inmediatamente. Normalmente estos delitos se dan en el marco de la confianza, por gente cercana a los niños y por consiguiente es más difícil darse cuenta del hecho. Y por lo anterior, necesitamos ampliar los plazos para que cuando se den cuenta puedan denunciar y de esta forma se puedan sancionar a las víctimas, castigos ejemplares para evitar que siga sucediendo. Los compromisos que se presentaron: No libertad preparatoria a los delitos de abuso sexual, equiparar a violación la introducción total o parcial del miembro viril, creación del Registro de agresores sexuales, que ya existen varios países del mundo y que la víctima de agresión sexual infantil pueda oponerse a la suspensión condicional a proceso.

DIPUTADO LEONEL GODOY; REFORMA EN MATERIA DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS GARANTIZA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A CORRUPCIÓN

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la reforma en materia de órganos autónomos, que se prevé discutir hoy en el Pleno, garantizará la transparencia y el derecho a la información de la ciudadanía. Subrayó, que mantendrá las acciones de combate a la corrupción y a los monopolios y respetará los compromisos establecidos en el T-MEC. La obligación de rendir cuentas, de informar, de ser transparentes, de combatir la corrupción y los monopolios va a continuar en órganos diferentes, con autonomía técnica, pero no con las condiciones que tenían anteriormente. Godoy Rangel sostuvo que los actuales órganos autónomos fueron constituidos en los gobiernos anteriores, bajo un modelo neoliberal y con personas afines al gobierno en turno. La corrupción se debe combatir siempre y la Constitución obliga a combatirla y eso tenemos que hacer.

DIPUTADO ERNESTO SANCHEZ; DESAPARICIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS, CARTA ABIERTA A CORRUPCIÓN Y OPERACIÓN DE DINERO LIBRE A FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) aseveró que las reformas de Morena que extinguen hoy a los organismos autónomos y de transparencia en México le dan carta abierta a la corrupción y operación de dinero libre a funcionarios de alto nivel de la Federación. El legislador afirmó que los organismos de transparencia nacieron con el propósito de brindar certeza y confianza a la ciudadanía sobre la ejecución de gasto y operación de política social. Con la mayoría ‘chaira’ de Morena en San Lázaro, que elimina de plumazo a varias instituciones, será el inicio de la dictadura prometida por López Obrador. Así se vive en Venezuela o Cuba, con esos niveles de autoridad corrupta de la que ahora Sheinbaum es cómplice.

DIPUTADO RAÚL BOLAÑOS-CACHO; FELICITA A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM POR PROPUESTA EN CUMBRE DEL G20 SOBRE REFORESTACIÓN

El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, sostuvo que la bancada celebra que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propusiera en la Cumbre del G20 destinar 1 por ciento del gasto militar a reforestación. Bolaños-Cacho Cué dijo: Hay que celebrar que ponga sobre la mesa el destinar por lo menos el 1 por ciento de los gastos en temas de guerra a generar vida y combatir el cambio climático, y es ahí donde todas las naciones y los partidos políticos tenemos que cerrar filas y no dividirnos, porque el cambio climático nos pone, como especie humana, en peligro de extinción. Asimismo aseguró que apoyará que se destine mayor presupuesto a las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El legislador sostuvo que lo anterior es debido a los proyectos ambiciosos que se prevén en materia de infraestructura ferroviaria del país. Señaló la necesidad de que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O explique, el recorte del presupuesto en materia ambiental y si se debe a un posible incremento al tema de energía, que supone la promoción de las energías renovables.

DONALD TRUMP; NOMBRA A LINDA MCMAHON PARA DIRIGIR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El presidente electo Donald Trump nombró a Linda McMahon, una exejecutiva de lucha libre profesional que dirigió la Agencia Federal de Pequeños Negocios durante gran parte de su primer mandato, para dirigir el Departamento de Educación. Linda McMahon amiga íntima de Trump e impulsora de su carrera política durante mucho tiempo, ha sido una de sus primeras donantes antes de su victoria electoral en 2016 y una de las líderes de su equipo de transición, evaluando a otros posibles nombramientos y redactando posibles órdenes ejecutivas desde agosto. Con McMahon, de 76 años, Trump ha designado para el cargo a alguien muy alejado del molde de los candidatos tradicionales, una ejecutiva sin formación docente ni experiencia profesional en la dirección de la política educativa, aparte de un nombramiento en 2009 para el Consejo de Educación de Connecticut, donde estuvo poco más de un año. Pero es probable que a McMahon se le asigne la delicada tarea de llevar a cabo lo que se espera sea un desmantelamiento completo y decidido de las funciones básicas del departamento. Y asumiría el cargo en un momento en que los distritos escolares de todo el país se enfrentan a déficits presupuestarios, muchos estudiantes no están recuperando el terreno perdido durante la pandemia en lectura y matemáticas, y muchos colegios y universidades se están reduciendo y cerrando en medio de una mayor pérdida de fe en el valor de la educación superior.

