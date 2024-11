A pesar de haber señalado en su momento que solamente se tomarían un “descanso”, la separación de One Direction fue uno de los eventos más destacados dentro de la industria musical y que lamentablemente la reunión de los miembros de la ‘boy band’ se dio durante el funeral de Liam Payne.

Considerada como una de las agrupaciones más exitosas de la historia, la banda británica irrumpió en la industria entre 2010 y 2015 con grandes sencillos como “Story of my Life”, “What Makes You Beautiful”, “Best Son Ever”, “Walking in the Wind”, “One Way os Another”, entre otros muchos más.

¿Qué provocó la separación de One Direction?

De acuerdo con varias entrevistas dadas por los exintegrantes de la banda una vez que se anunció la separación, fueron varios factores los que provocaron que cada uno de los cantantes formaran su camino como solistas.

El primero de ellos fue la repentina salida de Zayn Malik, quien en su momento argumentó “estrés por la carga de trabajo” y que posteriormente aceptó el interés en formar su carrera como solista antes de que las tensiones que se habían formado dentro del grupo se hicieran más graves.

Además de ello, el ahora difunto Liam Payne realizó una serie de declaraciones que dejaron entrever que la relación con Zayn no era la mejor. Posterior a ello pidió disculpas por lo dicho y reveló que la separación de One Direction los había afectado mucho.

“Estaba tan enfadado por lo que ocurría a mi alrededor que, en lugar de mirar hacia dentro, decidí mirar hacia fuera, hacia todos los demás, y la tomé con el resto, lo cual está mal. Estaba frustrado con mi propia carrera y me desahogué con los demás”.

En 2020 surgió el rumor de un posible reencuentro de One Direction para celebrar el décimo aniversario de la formación de la banda, pero por diversas circunstancias esto no se pudo llevar a cabo.

