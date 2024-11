Con casi 20 minutos de retraso debido a que querían esperar a que todos los fans pudieran llegar a tiempo, la banda inglesa fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, Iron Maiden, dio inicio a su presentación en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

A pesar del aire frío, el Estadio dio la bienvenida a los músicos que lograron reunir a unos 55 mil asistentes.

Con algunos problemas técnicos, se escuchan los primeros acordes de estos metaleros que son ya toda una institución en la música a nivel mundial.

Aún así, sus fans le dieron la bienvenida a los integrantes de Iron Maiden.

Luego de unos minutos los problemas se solucionaron y las pantallas gigantes, así como las luces del escenario por fin funcionaron al 100 por ciento.

Y sonó “Caught Somewhere in Time”, un tema que nunca antes habían interpretado en México.

Aunque las fallas en el sonido estaban presentes en el escenario, el público respondió con gritos y aplausos de júbilo para la agrupación inglesa.

“The Future Past World Tour” dio inicio el 28 de mayo del 2023 en Liubliana, Eslovenia, y desde entonces han llevado el más puro metal por el mundo, incluyendo México.

El setlist del “The Future Past Tour” ha sido el mismo durante todas las presentaciones que Iron Maiden ha realizado desde hace un año y medio y en el cual está conformado por temas como: Caught Somewhere in Time (que nunca la habían tocado en México), The Writing on the Wall, Days of Future Past, The Time Machine, The Prisioner, Death of Celts, Can I Play With Madness, Heaven Can Wait, Alexander the Great, Fear of the Dark, entre otras.

Dicen los que saben, que este setlist ha sido criticado porque la banda dejó fuera muchos clásicos, ya que está basado principalmente en discos como “Somewhere in Time” y “Senjutsu” e hicieron a un lado el LP “The Number of the Beast“.

Además, de que estos temas son para fans de hueso colorado ya que no son tan populares.

La banda británica liderada por Bruce Dickinson cierra su concierto único en la CDMX con la canción “Wasted years”, mientras Dave Murray y Janic Gers portaba sombreros charros en color rojo.

CSAS