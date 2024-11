Los Premios Pollstar, realizados por la publicación homónima. anunciaron a los nominados de la edición 36 de sus galardones, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de febrero de 2025 en Los Angeles, California.

Entre sus diferentes categorías destaca el Estadio GNP Seguros, el cual aparece nominado en dos: Mejor Estadio del Año (Fuera de EE. UU.) y Nuevo Recinto de Conciertos del Año (Internacional).

Asimismo, se nominó al Festival Corona Capital como Festival Internacional de Música del Año y a Ricardo Gómez, de Ocesa, en la categoría de Promotor Internacional del Año.

En las diferentes categorías también se encuentran mexicanos como Carin León, Fuerza Regida, Luis Miguel y Peso Pluma en competencia con Bad Bunny.

“Estas nominaciones a los Premios Pollstar refuerzan el compromiso de Ocesa por crear momentos inolvidables para el público y ser un escaparate para la vibrante escena musical en México”, informó la promotora mexicana de conciertos en un comunicado.

Sobre estos premios, la empresa los reconoció en su texto como: “Uno de los reconocimientos más importantes en la industria del entretenimiento en vivo a nivel internacional, destacando la excelencia en producción, recintos, y talento. Asimismo, reconocen a los mejores venues, promotores y artistas de la industria, quienes logran ofrecer experiencias excepcionales al público y marcan nuevas tendencias en el mundo del espectáculo”.

El Estadio GNP Seguros (antes conocido como Foro Sol), en su corto tiempo de funcionamiento ha albergado a grandes actos de talla internacional como el inaugural de Bruno Mars y ha recibido a Metallica, Paul McCartney, Iron Maiden, por mencionar algunos.

Cuenta con una capacidad de hasta 65 mil asistentes y a diferencia de su versión anterior, ofrece mayor comodidad con butacas en todos sus asientos, sin contar las amenidades de servicios de bar y sanitarios que ofrece para disfrutar de los espectáculos presentados.

¿Qué se premiará en los Pollstar 2025?

A continuación algunas de las categorías y nominados más importantes de los 36 premios Pollstar:

Mejor Tour del Año:

Coldplay, Music of the Spheres World Tour

Morgan Wallen, One Night At A Time 2024

Noah Kahan, We’ll All Be Here Forever Tour

Olivia Rodrigo, Guts World Tour

Taylor Swift, The Eras Tour

Zach Bryan, The Quittin Time Tour

Tour de Rock del Año:

blink-182, One More Time Tour

Bruce Springsteen and the E Street Band, 2024 World Tour

Coldplay, Music of the Spheres World Tour

Foo Fighters, Everything or Nothing At All Tour

Green Day, The Saviors Tour

Metallica, M72 World Tour

Tour de Hip-Hop del Año:

$UICIDEBOY$, Grey Day Tour 2024

Drake, It’s All A Blur Tour

Megan Thee Stallion, Hot Girl Summer Tour

Missy Elliott, Out of This World — The Missy Elliott Experience

Nicki Minaj, Pink Friday 2 World Tour

Travis Scott, The Circus Maximus Tour

Tour de R&B del Año

Janet Jackson, Janet Jackson: Together Again

Jhené Aiko, The Magic Hour Tour

Kehlani, The Crash World Tour

Maxwell, The Serenade Tour

Usher, Usher: Past Present Future

XSCAPE / SWV, The Queens of R&B Tour

Tour de Pop del Año:

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour

Charli XCX & Troye Sivan, Charli XCX & Troye Sivan Present: Sweat

Justin Timberlake, The Forget Tomorrow World Tour

Olivia Rodrigo, Guts World Tour

P!NK, Summer Carnival 2024

Taylor Swift, The Eras Tour

Tour de Country del Año:

Chris Stapleton, All-American Road Show

Jelly Roll, The Beautifully Broken Tour

Kenny Chesney, Sun Goes Down 2024 Tour

Lainey Wilson, Country’s Cool Again Tour

Morgan Wallen, One Night At A Time 2024

Tyler Childers, Mule Pull ‘24 Tour

Zach Bryan, The Quittin Time Tour

Tour Latino del Año:

Bad Bunny, Most Wanted Tour

Carin León, Boca Chueca Tour 2024

Fuerza Regida, Pero No Te Enamores Tour 2024

Karol G, Mañana Será Bonito Tour

Luis Miguel, Luis Miguel Tour 2023–24

Peso Pluma, Éxodo Tour 2024

Tour de Comedia del año:

Gabriel Iglesias, Don’t Worry Be Fluffy Tour

Jim Gaffigan, Barely Alive Tour

Matt Rife, ProbleMATTic World Tour

Nate Bargatze, The Be Funny Tour

Nikki Glaser, Alive and Unwell Tour

Sebastian Maniscalco, It Ain’t Right

Acto de soporte o Invitado del Año:

Chappell Roan, Olivia Rodrigo

Ciara/Timbaland, Missy Elliot

Gracie Abrams, Taylor Swift

Paramore, Taylor Swift

The Smashing Pumpkins, Green Day

Zac Brown Band, Kenny Chesney

Residencia del Año:

Adele, The Colosseum at Caesars Palace/Neue Messe München

Billy Joel, Madison Square Garden

Dead & Company, Sphere

Eagles, Sphere

Jason Isbell and the 400 Unit, Ryman Auditorium

U2, Sphere

Evento Familiar No Musical del Año:

Bluey’s Big Play

Disney Princess: The Concert

Gold Over America Tour

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party

Kidz Bop Live

Monster Jam

Nuevo Artista Principal del Año:

Chappell Roan

Charli XCX

Fred again..

Gracie Abrams

Sabrina Carpenter

Sleep Token

Festival de Música del Año (mundial; más de 30 mil asistentes)

Austin City Limits Music Festival, Austin, TX

BottleRock Napa Valley, Napa, CA

Bourbon & Beyond, Louisville, KY

Coachella Valley Music and Arts Festival, Indio, CA

Lollapalooza Festival, Chicago, IL

Stagecoach: California’s Country Music Festival, Indio, CA

Music Festival of The Year (USA)

All Things Go, Columbia, MD

III Points, Miami, FL

Inkcarceration Music & Tattoo Festival, Mansfield, OH

Newport Folk Festival, Newport, RI

Ohana Festival, Dana Point, CA

Two Step Inn, Georgetown, TX

Festival Internacional de Música del Año:

BST Hyde Park, London, UK

Corona Capital, Mexico City, Mexico

Glastonbury Festival, Somerset, UK

Hellfest, Clisson, France

Primavera Sound, Barcelona, Spain

Tomorrowland, Antwerp, Belgium

Teatro del Año:

Altria Theater, Richmond, VA

Beacon Theatre, New York, NY

Brooklyn Paramount, Brooklyn, NY

Radio City Music Hall, New York, NY

Ryman Auditorium, Nashville, TN

YouTube Theater, Inglewood, CA

Estadio del Año (En Estados Unidos)

Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Fenway Park, Boston, MA

MetLife Stadium, East Rutherford, NJ

Nissan Stadium, Nashville, TN

SoFi Stadium, Inglewood, CA

US Bank Stadium, Minneapolis, MN

Estadio del Año (Fuera de Estados Unidos)

BC Place Stadium, Vancouver, BC

Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico

Rogers Centre, Toronto, ON

Strawberry Arena, Solna, Sweden

Tottenham Hotspur Stadium, London, UK

Wembley Stadium, London, UK

Nuevo Recinto de Conciertos del Año (Internacional)

Co-op Live, Manchester, UK

Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico

K-Arena Yokohama, Yokohama, Japan

LDLC Arena, Decines-Charpieu, France

UOB LIVE, Bangkok, Thailand

Promotor Internacional del Año:

Barrie Marshall, Marshall Arts

Denis Desmond, Live Nation

Ricardo Gómez, OCESA

Simon Jones, AEG Presents UK

Simon Moran, SJM Concerts

Steve Homer, AEG Presents UK

