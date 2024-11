A más de dos semanas de darse a conocer el caso de la agresión en contra de Melanie Barragán por parte de su expareja Christian Rojas, la chica de 20 años reveló nuevos videos del momento en el que tuvo lugar su agresión el pasado 31 de octubre en Tamaulipas.

“Les junté los tres videos de las cámaras de seguridad para que vean la gravedad en la que me sometió a golpes y arrastros, no quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causo mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mí de ninguna manera, él quería matarme”, señaló la víctima a través de su cuenta de Instagram.

En esta nueva serie de videos inéditos, se logran apreciar más detalles del momento de la agresión. Dicho material muestra como Christian Rojas llega corriendo de la nada y comienza a golpear a Melanie.

También se muestra la heroica labor de su amiga Danna, quien intercedió para tratar de detener la golpiza y qué momentos después corre a pedir ayuda. Posterior a ello, su expareja arrastra a la chica lejos del lugar para seguirla golpeando.

Melanie Barragán lanza mensaje a su agresor

Con motivo de que ya van más de 20 días desde que ocurrió la agresión y de que la Fiscalía de Tamaulipas no ha tenido avances en la investigación, la víctima compartió una nueva fotografía de Christian Rojas en su cuenta de Instagram, señalando que no descansarán hasta dar con su paradero.

“Donde quiera que estés metido te vamos a encontrar“, se lee en la publicación.

