La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento de Paul Teal, el actor estadounidense que alcanzó fama en series como The Walking Dead y One Tree Hill.

Teal, quien tenía 35 años, perdió la vida el pasado 15 de noviembre en un hospital de Raleigh, Carolina del Norte, tras una intensa batalla contra un cáncer de páncreas en etapa 4, enfermedad que le fue diagnosticada en abril de este año.

La noticia fue confirmada por su prometida, Emilia Torello, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales describiéndolo como un hombre “reflexivo, motivado y amoroso.”

Torello expresó que, a pesar del dolor por su pérdida, siempre recordará la fortaleza de Teal y el impacto que tuvo en su vida.

Paul Teal inició su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión, destacándose en One Tree Hill y, más recientemente, en The Walking Dead: World Beyond, donde interpretó a Walter. Su última producción, The Hunting Wives, filmada mientras se sometía a tratamiento contra el cáncer, se estrenará en 2025.

La partida de Paul Teal deja un vacío en la industria y en el corazón de sus seguidores, quienes recordarán su talento y dedicación.

