Juan Gerardo Treviño “El Huevo”, exlíder del Cártel del Noreste (CDN) se declaró culpable en EU de 11 cargos relacionados con el narcotráfico.

Este martes, según registros judiciales de EU, el exdirigente del CDN se dijo culpable ante el juez Fred Biery de la Corte Federal de San Antonio, Texas.

“El Huevo” sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” enfrentaba cargos como tráfico y posesión de armas, posesión y tráfico de mariguana, metanfetamina y cocaína, así como lavado de dinero; según la acusación en su contra, Juan Gerardo fundó el Cártel del Noreste tras la detención de sus tíos “El Z-40” y “El Z-42”, Omar Treviño Morales.

“El Huevo” aceptó los cargos en su contra a 6 días de que la Corte comenzará la selección del jurado que participaría en su juicio.

La noche del 13 de marzo de 2022, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron en Nuevo Laredo a Treviño Chávez, lo que generó una ola de violencia en dicha ciudad fronteriza, principal bastión del CDN.

Pese a la virulencia de la agresión -disparos y quema de vehículos-las autoridades reportaron “saldo blanco” tras los hechos.

Treviño Chávez, además de comandar al Noreste también era jefe de la “Tropa del Infierno”, el brazo armado del cártel, caracterizado por su violencia.

Dos días después, “El Huevo” fue deportado a EU, debido a que es de origen norteamericano y estaba en el país de manera ilegal; en EU era buscado por tráfico de drogas y lavado de dinero. En México se le buscaba por extorsión, asociación delictuosa y homicidio doloso y terrorismo.

Su detención fue calificada como “una de las más importantes de la década” por el entonces canciller, Marcelo Ebrard.

“El Huevo” contaba con 3 órdenes de aprehensión: una en Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otra en Coahuila por homicidio doloso y terrorismo; y una más con fines de extradición por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero; el resto de los agresores se evadió.

Derivado de su detención, la madrugada del 14 de marzo se reportaron múltiples balaceras en Nuevo Laredo.

A través de redes sociales, el consulado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a evitar la zona o buscar un refugio seguro, debido a una “situación de emergencia”.

