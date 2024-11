Los nominados a The Game Awards 2024, uno de los eventos más esperados en la industria de los videojuegos, han sido anunciados.

Este año, la gala será especial, ya que celebra el 10.° aniversario del evento, y la competencia entre los títulos promete ser intensa. Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth lideran la lista con siete nominaciones cada uno, reafirmando su impacto en la comunidad gamer.

Te podría interesar: Pintura seminal de Claude Monet, comprada por suma millonaria

Otros títulos destacados incluyen Metaphor Re:Fantazio, con seis menciones, y Balatro y Silent Hill 2, que acumulan cinco nominaciones cada uno.

Los aspirantes nominados al Juego del Año 2024

Entre los videojuegos nominados al máximo galardón destacan:

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree , expansión que amplía el mundo del aclamado juego de FromSoftware.

En las categorías principales, los mismos títulos dominan varias nominaciones:

Mejor Dirección : Reconoce el enfoque creativo y técnico de juegos como Astro Bot, ELDEN RING: Shadow of the Erdtree y Final Fantasy VII: Rebirth.

Te podría interesar: INEHRM abre convocatoria a Jóvenes Investigadores 2025

El evento también reconoce logros en otras áreas:

Mejor Adaptación de Videojuego , con propuestas como Arcane y Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Además, la comunidad podrá participar en la votación de la categoría Players’ Voice Award, que comenzará el 2 de diciembre, permitiendo a los jugadores elegir su favorito entre 30 títulos nominados.

The Game Awards 2024 se celebrará el próximo 12 de diciembre, prometiendo una noche inolvidable para los fanáticos.

The nominees for GAME OF THE YEAR at #TheGameAwards on December 12.

Vote Now: https://t.co/ExP93r9Pcq pic.twitter.com/75AZeqo6KS

— The Game Awards (@thegameawards) November 18, 2024