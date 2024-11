En días pasados, la red social descentralizada Bluesky informó, mediante su cuenta oficial en la misma aplicación, que tras las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump venció a la candidata demócrata Kamala Harris, superaron los 15 millones de suscriptores, actualmente llegando casi a los 20.

Lo anterior, porque muchos de los usuarios de X, antes Twitter, han decidido abandonar esta última por, entre otra razones, el evidente apoyo de Elon Musk hacia el presidente electo Donald Trump y la cada día más notable tendencia ultraderechista y liberal del contenido visible en la aplicación.

Aunque Bluesky, creada en 2019 por el mismo Twitter Inc. “como una iniciativa para desarrollar un protocolo de red social descentralizado“, no es la única alternativa frente a X, sí ha sido la que más suscriptores ha ganado en los últimos días, específicamente de latitudes como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, según lo dicho por Emily Liu, una de las portavoces de la empresa.

Personalidades como Chuck Inglish, Glen Kirschner, Lizzo, Flavor Flav, Gabrielle Union, Katie Mack, Guillermo del Toro, Mike Mignola, Hideo Kojima, Seth Rogen, Joe Dante, Tom Gauld y medios de comunicación como The New York Times, Bloomberg y The Washington Post se han unido a Bluesky. Otros tantos han anunciado su retiro de X como alternativa a sus publicaciones cotidianas por razones varias.

Apenas hace unas horas, bluesky dio a conocer que el día de ayer se sumó otro millón de usuarios a la plataforma sólo en las últimas 24 horas. Sobre todo porque, a diferencia de hace meses, cuando sólo se podía acceder mediante invitación al formarse en una lista de espera virtual, ahora cualquier persona interesada en unirse a la plataforma puede hacerlo sin ningún problema.

Al cierre de esta nota, el sitio que sigue las estadísticas en tiempo real de Bluesky (conteo de usuarios, total de publicaciones, total de seguidores y total de me gusta), registra, pese al atraso por la afluencia de actividad reportado desde el 15 de noviembre, un total de 19,465,370 usuarios, 597.84 millones de publicaciones, 853.19 millones de seguidores y 2.501 billones como total de “me gusta”.

