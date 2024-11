El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al republicano Brendan Carr, un crítico de las grandes empresas tecnológicas respaldado por Elon Musk, para dirigir la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y lo llamó un “guerrero por la libertad de expresión”. ” en un comunicado el domingo.

Carr ha “luchado contra la guerra legal regulatoria que ha sofocado las libertades de los estadounidenses” y “finalizará a la embestida regulatoria que ha paralizado a los creadores de empleo e innovadores de Estados Unidos, y se asegurará de que la FCC cumpla con las necesidades del Estados Unidos rural”, expresó Trump en la declaración.

Carr dijo en ‘X’ que se sentía “honrado” de asumir como presidente de la FCC.

“Debemos desmantelar el cártel de la censura y restaurar los derechos de libertad de expresión para los estadounidenses comunes y corrientes”, escribió en otra publicación.

We must dismantle the censorship cartel and restore free speech rights for everyday Americans.

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 18, 2024