La actriz de la afamada sería Euphoria, forma ya parte de las celebridades que gustan de las carreras, participando en el NASCAR Racing Experience.

Sydney Sweeney, fue invitada este domingo 17 de noviembre al Charlotte Motor Speedway, en celebracion de la NASCAR Racing Experience, esto pese a que la NASCAR Series Cup terminó hace algunos días.

La actriz de Euphoria, condujo junto a Ryan Blaney, campeón del 2023.

Sydney Sweeney’s got the need for speed! 🏁

The actress took some laps around Charlotte Motor Speedway and met 2023 NASCAR champ Ryan Blaney. pic.twitter.com/7oMPrWRXYs

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 17, 2024