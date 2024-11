La expectativa por la nueva película de The Fantastic Four sigue creciendo y Marvel Studios comienza a revelar información clave sobre su trama.

Según lo compartido por la cuenta Marvel Updates, esta entrega introducirá un giro inusual: Galactus, el clásico antagonista, estará enfermo y dependerá de la Línea de Tiempo Sagrada para sobrevivir.

La película explorará los orígenes del equipo dentro del Multiverso de Marvel. Según los detalles, The Fantastic Four nacieron en la Línea de Tiempo Sagrada, pero un experimento fallido los llevó a ser absorbidos por un universo alternativo. Este enfoque conecta directamente al grupo con las ramificaciones multiversales que Marvel desarrolló en su última fase, como se vio en Loki y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

La trama promete un Galactus distinto al que los fanáticos conocen, presentándolo no como una amenaza activa, sino como un ser en estado crítico. Este giro podría añadir matices al villano, explorando una versión más compleja de este devorador de mundos y su necesidad de la Línea de Tiempo Sagrada para sobrevivir.

La inclusión del concepto de la Línea de Tiempo Sagrada refuerza la idea de que Marvel está integrando sus historias bajo una narrativa multiversal unificada. Esto podría abrir posibilidades para cruces con otras franquicias y personajes, vinculando aún más el universo de The Fantastic Four con eventos clave del MCU.

Marvel aún no confirma detalles sobre la fecha exacta de estreno, pero esta información incrementa la curiosidad sobre cómo se integrará esta historia en el vasto entramado del MCU.

The Fantastic Four parece estar lista para ser una de las piezas fundamentales de la próxima fase del universo cinematográfico.

