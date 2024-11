El influencer regiomontano, Poncho de Nigris, se pronunció en redes sociales tras el hate que recibió luego que su mamá fuera captada recibiendo su pensión del Bienestar.

Este jueves 14 de noviembre de 2024, el nombre del actor Poncho de Nigris se volvió tema de conversación en redes sociales, tras circular un par de imágenes que mostraban a su madre, Leticia Guajardo, al exterior de un Banco del Bienestar en Monterrey.

Esto último, con motivo de que su madre habría ido a cobrar su pensión para adultos mayores.

Ante dicha situación, se generó una ola de reacciones en redes sociales, en la que algunos internautas cuestionaron el porqué su madre recibe este beneficio, a pesar de que De Nigris es conocido por su buena situación económica.

Poncho de Nigris defiende a su madre tras críticas

Derivado de la polémica que se generó, en X -antes Twitter- De Nigris fiel a su estilo irreverente, respondió a las críticas con una serie de publicaciones en las que dejó claro que apoya a su madre – a pesar de las diferencias entre ellos- y que no le importaba la opinión negativa de algunos usuarios.

Adicional, Poncho expresó que a pesar de que apoya, económicamente, a su madre, “no se le va una”, por lo que aprovecha todo lo que tiene derecho a recibir.

“JAJAJAJAA QUE HERMOSA MI MAMÁ! Que cobre lo de mi papá también, todavía está vivo. ¡Alegría!

Por otro lado, pidió que no se hiciera campaña política, sobre la pensión del Bienestar, agarrando a su mamá para hacerla viral y sus redes para hacer ruido, pues enfatizó que no estaba de lado de ningún partido.

“¡A mí no me metan en pedos políticos! Mi mamá tiene todo el derecho como cualquier mexicano, igual que mi papá. ¿Cuál es la molestia? ¡Todo suma! ¿Nadie dejaría ir esa lanita, o sí? Saludos, y no hagan campaña política conmigo; yo no soy ningún partido. No se aprovechen de mí para sus campañas políticas”, expresó.

Jajajajaa y se lo chinga a mi papá jajajaja mi mamá es la mejor. Aparte como quiera la mantengo pero no deja ir una jajajajaja buena mamá !!! Vamos por todas. 😂😂😂 https://t.co/IOFZsPVvPS — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 14, 2024

