El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, indico que con la mayoría calificada de 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, en materia de prisión preventiva oficiosa. En lo particular, se aceptaron tres reservas presentadas por Ricardo Monreal. Dos de ellas son para excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal contemplados en el dictamen. La tercera para establecer que el juez ordenará prisión preventiva oficiosa en el caso de delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Monreal Ávila explicó que, en la primera reserva, se propone excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo, contemplado en el dictamen, porque han planteado compañeros del movimiento que le demos un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restañar el tejido social, sobre todo en jóvenes. La segunda reserva, dijo, excluye a la defraudación fiscal como delito grave porque la misma, es aquel uso de maquinación, engaño o manipulación para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales cualquier ciudadano contribuyente; sin embargo, creemos que en este momento necesitamos unidad nacional. Mientras que la tercera, agregó, se plantea ampliar la hipótesis de los distribuidores de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales que son las que provocan, producen las drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados que tanto daño están causando en el mundo. Es necesario modificar este artículo y que los jueces y juezas no interpreten y no liberen indebidamente a los presuntos delincuentes o a los delincuentes confesos por alguna argucia de carácter técnico-jurídica. En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de PAN, PT, PRI y MC también presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas o bien no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.

CLAUDIA SHEINBAUM; RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS ES DE COORDINACIÓN, NO DE SUBORDINACIÓN. RESPONDE A DECLARACIONES DE KEN SALAZAR

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en respuesta a las declaraciones del embajador Ken Salazar, quien señaló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rechazó financiamiento para combatir al crimen organizado y que la estrategia de seguridad de ‘Abrazos no balazos’, no funcionó, pues la inseguridad se acrecentó, la mandataria federal señaló que la relación que se tiene con Estados Unidos es de coordinación, no de subordinación. Apuntó que existe una congruencia en las declaraciones de Salazar quien en una ocasión la aprobó y posteriormente la rechazó. Vale la pena decirlo: hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso de la reforma al Poder Judicial, en una ocasión dijo que le parecía bien una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. No puede uno declarar primero una cosa y luego otra. México es un país libre, independiente y soberano, nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron Diálogo Bicentenario, en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, migración, seguridad, y hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, es muy importante, tenemos una frontera en común. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y otro país, porque además somos socios comerciales, pero no subordinación, eso no. Trabajamos juntos, pero no hay subordinación, es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos que compartimos mucho. En otro tema la presidenta Claudia Sheinbaum negó la intervención del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado de la República para reelegir a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándoles a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

SENADOR CUAUHTÉMOC OCHOA; PRESENTA INICIATIVA EN MATERIA DE MALTRATO ESCOLAR

El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario Morena, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presento proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de Educación, en materia de maltrato escolar. El legislador propone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, luchará contra la violencia y maltrato escolar, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; KEN SALAZAR SE DESPIDE CON UNA DECLARACION CON UN RANGO DE POCO VALOR CIVIL

El senador Gerardo Fernández Noroña calificó de muy lamentable y con un rasgo de poco valor civil la declaración del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en torno a la estrategia de seguridad que se implementó en el sexenio pasado. Este comentario lo debió haber hecho el diplomático estadounidense cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le podía responder, por lo que la declaración, incluso, es un rasgo de poco valor civil. Fernández Noroña destacó que una de las tareas del embajador era construir una buena relación con nuestro gobierno. Nosotros también aspiramos a una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y más ahora que llega Donald Trump. En otro tema sobre los recursos que el Instituto Nacional Electoral solicita para la elección que renovará al Poder Judicial, consideró que esta propuesta es de un bloque que se ha formado en ese organismo y que ha querido descarrilar el proceso de elección de personas juzgadoras en junio de 2025. El legislador dejó en claro que se le asignarán los recursos suficientes al INE, no hay duda, pero no lo que están pidiendo.

SENADOR IGNACIO MIER; REUNION CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM Y LEGISLADORES DE LA 4T “AGRADECIMIENTO RECÍPROCO POR REFORMAS APROBADAS”

El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, destacó que el encuentro que tuvo la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con legisladores de la Coalición Juntos Hacemos Historia fue de agradecimiento recíproco por las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, que permitirán mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos. Fue una reunión cálida, un encuentro donde hicimos una evaluación puntual del mandato que tenemos del pueblo de México y de agradecimiento recíproco porque es realmente un honor poder ser y estar transformando este país. El senador por Puebla aseguró que va a continuar el trabajo coordinado y la unidad entre el Poder Ejecutivo y la mayoría del Poder Legislativo, la unidad es la fuerza de este movimiento y con nuestros aliados. El vicecoordinador parlamentario en el Senado comentó que hay una colaboración entre poderes, ya que comparten el mismo proyecto político. Asimismo, se han logrado avances importantes con relación al denominado Plan C, que incluye 17 reformas a la Constitución y 3 propuestas concretas que tenía la hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, en campaña. Ignacio Mier aseguró que en estos días se estará discutiendo el resto de las reformas del Plan C y, por parte del Senado, se preparan para recibir la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal que envié el Poder Ejecutivo dentro del Paquete Económico 2025.

AGUSTÍN COPPEL; EN EL FORO MAR DE CORTES, ALZA LA VOZ POR VIOLENCIA EN SINALOA

Agustín Coppel Luken en Los Cabos, Baja California Sur, en el Summit 2024, del Foro Mar de Cortés, abordó el tema de la violencia que se registra en Culiacán, Sinaloa. Esto demuestra un gran fracaso del gobierno en sus tres niveles, respecto a la incapacidad de asumir y dar resultados en su responsabilidad de salvaguardar la paz de los ciudadanos. De manera tajante y firme expuso que la inseguridad e impunidad se han vuelto intolerables y el daño al estado es mucho muy profundo, con la ciudad capital que lleva ya dos meses vacía de las 7 de la tarde en adelante, lo cual condena irremediablemente a la quiebra a todos los comercios que hacen sus negocios en la noche, e incluyó el necesario ejercicio de autocrítica al considerar que los ciudadanos también renunciaron a la responsabilidad de hacerse cargo del futuro de sus ciudades y pueblos. El presidente de Grupo Coppel hace escuchar no solamente la voz imprescindible del sector privado como propulsor de iniciativas para recuperar la paz sino expone también el sentir ciudadano de impotencia y desamparo al ver cómo corren los días con el Estado de derecho trastocado y las derivaciones en todos los quehaceres lícitos de los ciudadanos. El planteamiento de Agustín Coppel es la alarma en el despertador cívico asumiendo en el foro que en medio de estas terribles adversidades, estamos seguros la mayoría de los aquí presentes que nuestras ciudades pueden alcanzar un mejor futuro, una tarea muy difícil de lograr, pero posible. ¿Están escuchando la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Rubén Rocha y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez? ¿Entendemos el mensaje los sinaloenses?.

MARIO DELGADO; MEDIOS PÚBLICOS PILARES ESENCIALES PARA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA VIDA DEL PAÍS

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al encabezar la inauguración de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Red Nacional de Medios Públicos (RED México), aseguró que los medios públicos, radio y televisión, han sido pilares esenciales en la vida del país y ayudan a mantener informada a la población, fomentan el pensamiento crítico, la conciencia social e histórica y que la opinión general sí sea pública y no dictada o manipulada por unos cuantos. Afirmó que el fortalecimiento de nuestra democracia pasa también por el fortalecimiento de los medios públicos, de garantizar el derecho a la información. Los gobiernos de la Cuarta Transformación han puesto especial empeño en garantizar la libertad de expresión y eso sin duda favorece a los medios públicos, y los medios públicos a su vez, también favorecen en profundizar nuestra vida democrática. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) resaltó que los medios públicos han llevado contenidos educativos y culturales a comunidades que, de otro modo, no tendrían acceso a ello, fortaleciendo así el tejido social y promoviendo la equidad. Comentó que una de las principales prioridades del gobierno de México en materia educativa, es seguir eliminando las barreras económicas que impiden el derecho constitucional a la educación, por ello dijo, se crea la beca universal “Rita Cetina Gutiérrez” para Educación Básica, donde 21.4 millones de niños, niñas y adolescentes contaran con ese apoyo, iniciando en 2025, con nivel secundaria beneficiando a 5.6 millones de estudiantes.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; FELICITA A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM, POR SER LA SEGUNDA LÍDER CON MAYOR RESPALDO A NIVEL MUNDIAL

La senadora Ana Lilia Rivera felicitó a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo después de que la consultoría Morning Consult, la posicionará como la segunda gobernante más popular y respaldada del mundo, a un mes de haber tomado las riendas del país, solo por detrás del primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien también tiene un lazo espiritual muy grande y envío desde México su felicitación. Ana Lilia Rivera subrayó la importancia de esta extraordinaria noticia para México, señalando que el país comparte en este momento de transformación global la presencia de dos figuras de gran impacto: Claudia Sheinbaum y Narendra Modi, líderes que representan una visión de cambio con el compromiso de servir a sus pueblos. En el encuentro de parlamentos del G20, realizado en India, y en el cual la legisladora representó a México, el primer ministro Narendra Modi la declaró su “hermana espiritual”, siendo esta la primera vez que un líder otorgaba dicho reconocimiento a una mujer extranjera. Desde entonces, mantienen una comunicación permanente que refleja un vínculo de respeto y colaboración. Ana Lilia Rivera comento que su relación con Sheinbaum se ha forjado a lo largo de 27 años en una lucha común por una revolución pacífica en favor de México y su democracia, con un profundo amor al pueblo y un profundo compromiso por la equidad.

SENADOR MANUEL VELASCO; PVEM VAMOS EN UN SOLO BLOQUE, HOMBRO A HOMBRO CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, durante la reunión realizada en Palacio Nacional con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo con legisladores aliados de la 4T, afirmó que las y los legisladores ecologistas se sienten orgullosos de caminar bajo el liderazgo de la Dra. Sheinbaum como la primer mujer presidenta en la historia de nuestro país, e insistió en que su Grupo Parlamentario trabajará de la mano con el Gobierno Federal para hacer realidad este proyecto de Nación que busca el desarrollo y el crecimiento del país, por lo que enfatizó que es momento de avanzar sin titubeos ni regateos. La Dra. Sheinbaum siempre contará con el respaldo de las y los legisladores Verdes, y enfatizó que nuestras senadoras y senadores de la República, las diputadas y diputados federales del Partido Verde vamos en un solo bloque, hombro a hombro en torno a nuestra presidenta de México. Coello hizo un llamado a la unidad y aseguró que la lucha no es entre hermanos, y mucho menos entre mexicanos, por lo que insistió en que se debe abonar a la unidad nacional y trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad mexicana, empresarios, sindicatos, iglesias, universidades, medios de comunicación, centrales campesinas, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Estoy orgulloso del liderazgo de la presidenta Sheinbaum, “una mujer capaz, brillante, científica y visionaria, una mujer ambientalista de corazón”. Finalmente, dijo que también se requiere de unidad para enfrentar los grandes desafíos que enfrenta nuestro país como la seguridad pública, así como los retos internacionales, como es el caso de la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; LEY DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA ES MANDAR A INOCENTES A LA CÁRCEL

La diputada Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, aseveró que al utilizar la mayoría ficticia que la ciudadanía no les dio en el Congreso de la Unión, Morena y sus aliados cometen excesos que agravian a la población, al enfatizar que el blanquiazul rechazará las reformas sobre prisión preventiva oficiosa y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Indicó que ambas propuestas son un grave retroceso para nuestro país, igual que la reforma al Poder Judicial, tal y como ya lo confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia que tuvo México ante esa instancia internacional, cuyo veredicto fue que sí violenta los derechos humanos de las y los mexicanos. Se confirmó que el PAN tenía la razón. Sobre el posicionamiento del PAN respecto a las dos propuestas que se analizaron en la Cámara de Diputados, Luna Ayala aseguró que en Acción Nacional las votaron en contra, principalmente el tema de la prisión preventiva, que nos parece extremadamente grave. Sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública señaló que no podemos ser ingenuos sobre su trasfondo de ser el primer paso para acabar con los organismos autónomos que son pesos y contrapesos institucionales del poder. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Sobre la entrega del Paquete Económico 2025, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que la mayoría de los recursos no se destinen sólo a los programas sociales clientelares, sino también a atender las necesidades de la gente. Asimismo criticó que nuevamente el oficialismo se haya impuesto para lograr la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de su pésimo trabajo en los años anteriores. Hoy no tenemos a la defensora del pueblo. No existe, pero sí tenemos una piedra en la CNDH.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; DIPUTADOS DEL PRI SEÑALAN QUE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, VIOLA DERECHOS HUMANOS Y ES UNA FALSA IDEA DE JUSTICIA

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, dio a conocer que las diputadas y los diputados federales del PRI manifestaron su voto en contra de la prisión preventiva oficiosa porque viola los derechos humanos y es una falsa idea de justicia, con la que se pretende sólo encarcelar a las personas antes de probar si cometieron o no una conducta delictiva. Rubén Moreira y en acuerdo con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, sostuvieron que las deficiencias en la inseguridad se quieren cubrir con la consignación de personas, lo que también contraviene tratados internacionales. Esto no es justicia, aseguraron los diputados Alejandro Domínguez, Graciela Ortiz y Arturo Yáñez Cuellar, quienes al posicionarse en contra del dictamen explicaron que esta medida cautelar debe aplicarse de manera excepcional, sólo en aquellos casos que realmente lo ameriten. La mayoría legislativa quiere que ya no exista investigación, quieren regresar a un sistema inquisitorio, en donde sólo el simple señalamiento de que se cometió un delito, aun sin pruebas, sirva para imponer prisión a una persona. Las y los legisladores priistas destacaron que los pobres son los que más sufrirán, porque son quienes no pueden pagar una buena defensa. Recordaron que, en febrero de 2022, en su tradicional conferencia mensual, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que la prisión preventiva castiga la pobreza, no la delincuencia, de ahí que llamó a avanzar en la creación de un sistema de justicia en México que no criminalice a los que menos tienen.

DIPUTADO LEONEL GODOY; PRISIÓN PREVENTIVA ES UNA NECESIDAD

El diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, al argumentar que esta acción ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por armas de fuego. El legislador expuso que ésta debe seguir existiendo, ser temporal en algunas condiciones y tiene que obedecer a la coyuntura también. Nosotros, de ninguna manera, vamos a aceptar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue lo dispuesto en la Constitución en su artículo 19, en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. Estaremos dispuestos a revisar todo lo que sea necesario para que en nuestro país la supremacía constitucional se mantenga, pero respetando los derechos humanos y, entre ellos, lo del proceso debido y la presunción de inocencia. Godoy Rangel manifestó que el Grupo Parlamentario de Morena no aceptará de ninguna manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue lo dispuesto en la Constitución en su artículo 19, en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. Sería una invasión grosera a la soberanía del Poder Legislativo y del poder constituyente.

JORGE ROMERO; RECIBE CONSTANCIA DE MAYORÍA DE LA ELECCIÓN A LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero recibió la constancia de mayoría de la elección para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 2024-2027, tras un proceso interno que reflejó la pluralidad y fortaleza democrática de la militancia panista en todo el país. Jorge Romero destacó el sentido de unidad que prevalecerá en su gestión y en la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer el partido y defender los valores que lo han caracterizado. Subrayó que el reto que tenemos por delante es enorme, no hay manera de salir adelante sin unidad. No somos un club social, somos un partido político con un propósito claro: defender la democracia y el bienestar de todos los mexicanos. Hoy, más que nunca, debemos convocar a la unidad en torno a nuestras siglas, en torno a nuestras metas, y a las ideas que nos definen como panistas. El nuevo dirigente nacional hizo un reconocimiento a su contendiente interna, Adriana Dávila, destacando la importancia de la participación democrática y el respeto a la pluralidad que caracteriza al PAN. El dirigente electo del PAN concluyó reafirmando su compromiso con la renovación interna del partido, reconociendo los logros obtenidos en los últimos años, pero también señalando la necesidad de corregir errores y mejorar en diversos aspectos. Nuestro objetivo es claro: hacer del PAN un partido más abierto, más cercano a la gente y, sobre todo, un partido que esté siempre al servicio de México.

KEN SALAZAR; GESTIÓN DE AMLO: ABRAZOS Y NO BALAZOS NO FUNCIONÓ

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó tajantemente que no funcionó la estrategia de seguridad del gobierno del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida por el lema de “abrazos y no balazos”. Ken Salazar también sostuvo que el gobierno de México cerró las puertas a la cooperación bilateral en materia de seguridad. La pausa en los esfuerzos operativos, de inversión de Estados Unidos comenzó como en febrero de este año, yo no entiendo bien por qué, aseguró el embajador, y dijo que tras la detención de Ismael El Mayo Zambada completamente se cerraron las puertas de parte del gobierno de México, nunca de parte del gobierno de los Estados Unidos. Esa coordinación ha fallado en el último año en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de Estados Unidos, cerró la puerta a las inversiones mayores a 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara para ayudar a la seguridad del pueblo mexicano. Salazar criticó la austeridad republicana impulsada por el gobierno de López Obrador y misma que continúa con Claudia Sheinbaum: La austeridad no va a trabajar para tener una seguridad para el pueblo de México, se tiene que invertir.

SRE; ENVIA NOTA DIPLOMÁTICA A EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS POR DECLARACIONES DE KEN SALAZAR

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, por las declaraciones realizadas por el embajador Ken Salazar. En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país.

