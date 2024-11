La visita de Katy Perry a nuestro país para promocionar su nueva gira de conciertos sigue dando de que hablar, tras su participación en el programa “Venga la Alegría” y ser captada en una taquería, la cantante estadounidense pudo reunirse con su “gemela”.

Durante una activación, la influencer Rebeca Schürenkämper, también conocida como la “chica de la lechuga chiapaneca” se reunió con la cantante, esto luego de disfrazarse como Katy Perry en el videoclip del tema “California Gurls”.

“Me buscaron hace días por mis disfraces y videos, específicamente querían que yo la conociera, platicáramos y yo leyera las preguntas de los fans, a su equipo le encantó mi disfraz y mi otro video le enseñaron todo y le encantó, y ELLA quiso hacer video conmigo yo disfrazada de ella y decir TWINS”, dijo Rebeca Schürenkämper.

A través de redes sociales, la influencer compartió algunos videos y fotografías sobre este evento, la mayoría de sus fans se mostraron emocionados por la buena química que tuvieron durante la sesión de preguntas con los seguidores de la artista.

Además de ello, tanto Katy Perry como Rebeca Schürenkämper grabaron un video en donde simular ser “gemelas”, las cuales por fin pudieron reencontrarse en nuestro país y en donde a ambas se les aprecia bastante felices.

“Al final nos despedimos, me dio un abrazo bonito, me agradeció por todo, me dijo que estaba bonita y que era linda”, dijo la influencer.

Tras este evento, se presume que concluyeron las actividades de Katy Perry en nuestro país para promocionar su gira “The Lifetimes Tour” en 2025.

El video que ella quería hacer conmigo ! yo ya no me quería disfrazar para no incomodarla por lo de venga la alegría peor ella y su equipo pidieron que si !!!! Que era su idea para el video 😭 pic.twitter.com/l8qtgJAILw — Rebeca🌻Schürenkämper (@RebecaSchurenK) November 14, 2024

MC