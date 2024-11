Ken, sin nada que perder…

Y si no ¿por qué, a unos meses de dejar la Embajada de EU en México, dijo que los “abrazos no balazos” no funcionaron? Dicen que más allá de desquitarse de cuando su “amigo” López Obrador redujó la presencia de la DEA en el país, también sacó el “halcón” que hay en él, y avisó de lo que se avecina para México con Trump con el tema de seguridad; no hay que olvidar que los internacionalistas dicen que la diferencia entre demócratas y republicanos es que los segundos no son hipócritas… ¿Será?

Entre excompañeras

Quien no se cansa de justificar su cambio del PRI a Morena es la senadora Cynthia López Castro. Ayer aprovechó la tribuna del Senado para recordar que ya no se sentía a gusto en el PRI y por ello decidió sumarse a Morena y apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum, lo que le valió que la priista Anabell Ávalos advirtiera a los morenistas que tuvieran cuidado de las traiciones, mientras la panista Lilly Téllez le aventó unas monedas, dicen que por vendida. ¿Será?

La resistencia

Hablando de la designación de la titular de la CNDH, cuentan que la única resistencia dentro del morenismo para la reelección de Rosario Piedra fue el chihuahuense Javier Corral. Resulta que el exgobernador intentó, hasta el último minuto, hacer entrar en razón a su bancada para nombrar a alguien con mejores credenciales y mayor aceptación entre los defensores de derechos humanos; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano debido a que la determinación estaba tomada desde hace muchos días, aunque por el número de votos, parece que solo fue una resistencia de dientes para afuera. ¿Será?

Analizan escenarios

Por cierto, un grupo de expertos ya analiza el escenario comercial México-EU después del triunfo de Donald Trump, pues no se olvidan las amenazas de aranceles de su campaña. Habrá que estar atentos a los argumentos, análisis y datos que surjan en la tercera edición de Beers & Politics que se realizará en diciembre en Puebla, hay que recordar que en la pasada, que se efectuó en la CDMX, el tema fue abordado por Roberto Morris y Genaro Lozano y despertó mucho interés. ¿Será?

Como en desierto

Mucha polémica, mucha declaración en torno al aumento del catálogo de delitos con prisión preventiva, pero ayer en la sesión de la Cámara de Diputados hubo un momento que hasta el zumbido de las moscas se escuchaba. Resulta que la diputada Margarita Zavala estaba en su exposición y pidió a la secretaría la lectura de un párrafo del dictamen y ooohh sorpresa, ¡ni uno solo de los titulares de las secretarías estaban presentes!, y en las curules ni se diga. Pero en las votaciones hasta corren, porque si no, es descuento. ¿Será?