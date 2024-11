Con Emily Armstrong como nueva frontwoman, Linkin Park anunció su regreso a México con tres fechas para 2025 como parte de ‘From Zero World Tour’.

La agrupación estadounidense, originaria de Hills, California, en 1996, volverá al país con tres fechas para 2025, en las que presentarán, además de sus viejos éxitos, parte de su más reciente material, ‘From Zero’, que será lanzado el 15 de noviembre.

De una forma especial, su gira mundial comenzará en el país, el próximo 31 de enero, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Más tarde, el 3 de febrero, se presentarán en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara y, por último, cerrarán su paso por territorio mexicano en el Estadio Banorte de Monterrey el 5 de febrero.

El momento ha llegado… ¡ @linkinpark en México con el From Zero World Tour 2025 y @AFI como invitados especiales! #PreventaCitibanamex : 20 de noviembre. Venta general a partir del 21 de noviembre. pic.twitter.com/PBOr6JmeH3

AFI, banda icónica del rock alternativo que tuvo sus inicios de ensueño en el punk, serán invitados especiales que les acompañarán en sus fechas por el país. En el resto de sus fechas, se aparecerán bandas como Architects, Grandson, JPEGMAFIA, Jean Dawson, Spiritbox y Pvris.

Respecto a los tickets, Ocesa Rock informó, a primera hora de la mañana de este 14 de noviembre, que la preventa para clientes Citibanamex sucederá el próximo 20 de noviembre, por lo que la venta general estará activa a partir del día 21.

Además del país, en esta primera gira con Emily Armstrong sucediendo a Chester Bennington como vocalista, Linkin Park también visitará ciudades como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Chile, Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

From Zero World Tour 2025. For list of tour dates and on-sale info visit https://t.co/81TjG5c0Lr. LPU Pre-sales start on Monday, Nov 18. pic.twitter.com/JrpQ46yOad

