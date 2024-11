Donald Trump anunció este miércoles que el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, será el jefe de la diplomacia en su futura administración, confirmando así las especulaciones previas publicadas por medios estadounidenses.

En un comunicado, el magnate inmobiliario destacó las credenciales de Rubio, calificándolo como una “voz muy poderosa para la libertad” y un “guerrero intrépido que nunca retrocederá ante nuestros adversarios”.

Este nombramiento marcaría un hito histórico, ya que Rubio se convertiría en el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado.

El senador por Florida es conocido por su postura firme frente a regímenes autoritarios en América Latina, como el de Cuba y Venezuela. Rubio ha sido un crítico constante de gobiernos que, según él, atentan contra la democracia y los derechos humanos. Durante su carrera, ha defendido políticas de línea dura hacia estos países, alineándose con la agenda de Trump en temas de política exterior.

La decisión de Trump parece reforzar su enfoque en consolidar una imagen de fortaleza frente a los desafíos globales.

Con Rubio al frente de la diplomacia, se espera que Estados Unidos mantenga una postura combativa en el escenario internacional, especialmente en temas relacionados con América Latina y las tensiones con China y Rusia.

My statement on being nominated for United States Secretary of State by President-elect Donald Trump: pic.twitter.com/r6q3iaZF0G

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) November 13, 2024