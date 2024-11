La discusión sobre la reforma en materia de seguridad pública en el Senado, fue el escenario para un nuevo enfrentamiento verbal entre la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez y los morenistas, Manuel Huerta y Yeidckol Polevnsky, por declaraciones del embajador Ken Salazar.

El senador Huerta Ladrón de Guevara pidió la palabra en el debate para señalar que estaba “azorado viendo las declaraciones del embajador norteamericano en cuanto a la política que se ha aplicado de ir a las causas de los problemas. Lo que no han entendido muchos, esto que marcó el Presidente como la política de abrazos y no balazos”.

Acusó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar de injerencista, “ha estado hablando en contra de la necesaria subordinación que a su juicio debe de haber de nuestro país y que tanto el presidente Andrés Manuel como la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, han manifestado que México es soberano, que toda la coordinación, pero nada de subordinación”.

Te podría interesar: “Abrazos no balazos” no funcionó: Ken Salazar

En respuesta, la senadora del PAN, Lilly Téllez reconoció que la declaración del embajador estadounidense fue muy fuerte, “una declaración que cimbra, que cimbra no sólo a nuestro país, sino que siempre a la Latinoamérica y a América en su conjunto, porque el embajador Ken Salazar deja en claro lo que todos sabemos en México y lo que saben en el extranjero, que la política de abrazos no balazos no funcionó, que los abrazos fueron para los criminales y que en el país provocó más balazos”.

Refirió que “cuando el embajador Ken Salazar dice que López Obrador no aceptó la ayuda de los Estados Unidos para combatir al crimen, a los criminales, para combatir a los cárteles y a toda la gama de delincuentes que se dedican desde el tráfico de armas, la trata de personas deja en claro que lo que hacía López Obrador es proteger a los criminales quienes no solamente se coludió, a quienes no solamente protegió, sino a los criminales que son los socios de López Obrador, los socios de Morena”, acusó.

Lo sabe Ken y lo sabe todo mundo pic.twitter.com/yJLYoVN7pZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 13, 2024

Ante ello, la senadora de Morena, Yeidckol Polevnsky hizo referencia a las declaraciones de Lilly Téllez, señaló que “el PAN es un partido que tiene ideología, que tiene principios, pueden ser no los míos, pero los tiene, pero por qué permiten que arrastren su nombre dejando que vengan a decir una cantidad de tonterías en esta tribuna, que es inaceptable”.

Te podría interesar: Recibe Jorge Romero constancia como presidente del PAN; insiste en la unidad del partido

Acusó a la senadora Téllez de no conocer la Constitución “yo quiero decirles, porque el pueblo de México, y también para las ignorantes que no saben, que el pueblo de México es una nación, somos una nación soberana, independiente, no somos una Colonia. Que se escuche fuerte y claro, no somos una Colonia, no hay razón por la que nadie de otro país venga aquí a querer hacer o a decidir por nosotros. México tiene y puede resolver por sí mismo”.

leo