A unas semanas de que llegue a su fin el 2024, algunas revistas y medios comienzan a hacer los nombramientos de las personas más destacadas del año, una de ellas es el de John Krasinski, a quien se le nombró como “el hombre más sexy” de este 2024.

De acuerdo con la nueva edición de la Revista People, el actor y esposo de la actriz Emily Blunt se llevó este reconocimiento debido a su carisma y al carácter que ha mostrado en varias de sus películas de acción.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más (…) Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, platicó John Krasinski en entrevista.

El actor, reconocido por la famosa serie de comedia “The Office”, “Jack Ryan” y películas como “Un Lugar en el silencio”, “13 Horas: Los Soldados” y su breve aparición como Mr. Fantástico en “Dr. Strange: Multiverse of Madness”, dijo estar disfrutando mucho esta etapa como padre junto a sus hijos.

Por último, John Krasinski reveló que este nombramiento fue bastante sorpresivo y que tuvo un gran impacto para su esposa, Emily Blunt, quien se mostró bastante feliz, pues actualmente esta pareja vive un gran momento.

“Es algo hermoso, cuando estás casado con alguien, estás constantemente aprendiendo, cambiando y evolucionando (…) Y tengo mucha suerte de pasar por todo eso con ella“.

