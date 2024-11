A poco más de 20 años de su estreno, la película Interestella 5555: The 5tory of the 5ecret 5star 5ystem, dirigida por Kazuhisa Takenouchi, otro acompañamiento visual del segundo álbum de Daft Punk, Discovery, será proyectada en cines alrededor del mundo por una noche.

A través de un corto video compuesto de clips de este anime inter espacial, que cuenta la abducción y más tarde el rescate de una banda pop extraterrestre, el dúo francés, conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunció que la cinta, en una versión remasterizada-restaurada será proyectada en salas de cine de distintos puntos del globo la noche del 12 de diciembre del año en curso.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (Remastered). In cinemas December 12. Tickets on sale now at https://t.co/VGIfIEyR8b pic.twitter.com/YX5NSYJ6bd — Daft Punk (@daftpunk) November 13, 2024



“Originalmente estrenada en mayo de 2003, la cinta Interestella 5555: The 5tory of the 5ecret 5star 5ystem de Daft Punk y Leiji Matsumoto, escrita por Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo y Cédric Hervet, dirigida por Kazuhisa Takenouchi y supervisada por el legendario Leiji Matsumoto. “Interestella 5555 cuenta la historia de la abducción de una banda musical alien por parte de un humano maléfico que tiene bajo su pensar planes oscuros. La cinta de una hora de duración fue cortada en pequeños videoclips para acompañar el álbum Discovery de Daft Punk, y es una rareza total poder verla en su formato original en el cine”, señala el comunicado.

Añadieron, además, que luego de la proyección de la cinta, será posible ver una selección de videos curada con mucho cuidado sobre los videos más icónicos de la banda, dirigidos por grandes nombres como Spike Jonze, Michel Gondry, Seb Janiak, Roman Coppola y Warren Fu.

En el caso particular de México, la cinta será proyectada en más de diez complejos de Cinépolis, mismos que se encuentran distribuidos en Tlaxcala, Pachuca, Cuernavaca y Ciudad de México. Asimismo, dada la afluencia esperada, se podrá ver durante dos noches, es decir, el 12 y 13 de diciembre, respetando la consigna de hacer una única función por cada complejo, a la misma hora.

Los boletos se pueden comprar desde este momento a través de la página https://interstella5555film.com/

