La cantante Olivia Rodrigo, reconocida mundialmente por éxitos como Drivers License y Good 4 U, anunció su esperado concierto en la Ciudad de México como parte de su gira mundial GUTS.

Te podría interesar:Katy Perry volverá a México con The Lifetimes Tour

Este evento se llevará a cabo el 2 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros, un recinto destacado en la capital mexicana, con el espectáculo programado para las 9 p.m.

Los precios de los boletos para el concierto de Olivia Rodrigo en la CDMX varían según la ubicación dentro del estadio y la cercanía al escenario.

Aunque aún no se han confirmado los costos exactos, se estima que los boletos estarán en un rango entre $950 y $5,400 pesos. Las entradas en zonas como VIP o pista, más próximas al escenario, serán las más caras, mientras que las secciones más alejadas contarán con precios más accesibles.

Te podría interesar:El giro estratégico de Nintendo para la pantalla grande

Las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster y otros puntos de distribución confiables, además de las taquillas del Estadio GNP Seguros.

La venta general de boletos comenzará el 19 de noviembre a las 2 p.m. (hora central), y se espera que la alta demanda haga que estas entradas se agoten rápidamente, dada la popularidad de la artista.

La presentación de Olivia Rodrigo en México promete ser uno de los eventos más importantes del año para los fans de la música pop, destacando su éxito y conexión especial con el público juvenil.

brazil, mexico, and ireland, are you ready to spill ur GUTS? olivia is bringing GUTS World Tour: Spilled your way in 2025!!! visit https://t.co/QnrSEyg4MX for more info on how to get tickets 🎸🎶 pic.twitter.com/4kFQeTginS

— olivia’s livies 💋 (@LiviesHQ) November 12, 2024