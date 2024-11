El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la reunión que sostuvieron con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue muy productiva, en donde se les dio cuenta de una radiografía del país en materia de seguridad, los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum y la reforma al artículo 21 constitucional. Destacó que el secretario hizo referencia al diseño de la Estrategia de Seguridad, basado fundamentalmente en atender las causas, pero también en la coordinación interinstitucional más amplia y en la profundización de labores de inteligencia; por ello, la modificación al artículo 21 constitucional que ya se aprobó por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Senadores En eso se enfocó él y también tiene confianza como la presidenta Claudia Sheinbaum en que se recuperará la paz, la tranquilidad y que dará resultados esta estrategia rediseñada y reforzada por el gobierno de la presidenta. La reunión, fue el inicio de un proceso de diálogo con las personas que representan al Ejecutivo Federal. Vamos a intentarlo hacer con los demás secretarios de Estado, en los que tiene interés la Cámara de Diputados en este proyecto y en este modelo de diálogo con la Junta de Coordinación Política y los titulares de dependencias sea de la administración pública centralizada o descentralizada. Resaltó que la reunión fue amable y muy productiva, porque todos los grupos parlamentarios expresaron con libertad lo que quisieron; preguntaron, cuestionaron y fijaron posición, y él de manera amable y con mucho conocimiento de lo que está haciendo fue dando respuestas puntuales a cada uno de los requerimientos, de las preguntas y de los señalamientos. Monreal Ávila comentó que fue un encuentro en donde no se ocultó nada ni el secretario dejó de responder todos los requerimientos que se le hicieron. “Fue un diálogo amable, agradable y respetuoso con el Poder Legislativo, en donde estuvieron todos los coordinadores y coordinadoras, y hablaron todos los que quisieron hacerlo en estas tres horas y media de diálogo constructivo con él”. En la conferencia de prensa, Ricardo Monreal recordó que este viernes 15 la Cámara de Diputados recibirá, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Presupuesto de Egresos 2025, quizás antes del mediodía.

CLAUDIA SHEINBAUM; PRESENTA GOBIERNO MICROSITIO PARA REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS PARA ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a todas y todos los abogados que cuenten con los requisitos necesarios, a inscribirse como aspirantes a una candidatura para la elección de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras del Poder Judicial que se realizará el próximo 1° de junio de 2025. Que se inscriban hasta el 24 de noviembre, para que puedan incorporarse, y después proceder al periodo de selección para que el 1o. de junio puedan ser votados o votadas para constituir el nuevo Poder Judicial en nuestro país. El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordó que la implementación de la reforma al Poder Judicial ya está en marcha luego de que el pasado 31 de octubre se conformó el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el 4 de noviembre se habilitó, con ayuda de la Agencia de Transformación Digital, el micrositio para la inscripción de las y los aspirantes. Queremos hacer una convocatoria a todos los licenciados y licenciadas en Derecho que reúnan los requisitos de la Constitución, pero particularmente a las y los jóvenes de México. Creo que es una magnífica oportunidad para quienes tienen vocación de servicio, de dedicar parte de su vida precisamente a servir a los demás en una de las actividades más hermosas que puede tener el ser humano, como es impartir justicia. Detalló que para quienes buscan ocupar los cargos de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras, se tomará en cuenta cualidades como la honestidad y la probidad, pero además se buscarán aquellos perfiles que cumplan con los requisitos técnicos y personales para poder ser personas juzgadoras. Requerimos un Poder Judicial más humano, más sensible, más plural, que esté mucho más cercano a la gente y que tenga una vocación de servicio distinta; un Poder Judicial que no sirva a la oligarquía, sino que emane del pueblo de México para servir al pueblo de México. Informó que, con la inscripción de los aspirantes a las candidaturas, el Comité de Evaluación realizará distintas etapas hasta el 4 de febrero, en las que se evaluará a los mejores perfiles según los requisitos para cada cargo y se realizarán entrevistas públicas ante el pueblo de México, para que se conozca a quienes podrían ocupar próximamente un cargo en el Poder Judicial. Esta reforma que, ha dicho la Presidenta, es una de las más transformadoras en la historia de México, no sólo nos permitirá tener el Poder Judicial que merece y exige el pueblo de México, sino hacer realidad los sueños de muchas y muchos jóvenes que, sin esta oportunidad no hubieran tenido la posibilidad de acceder a estos cargos tan relevantes para nuestro país.

SENADOR CUAUHTÉMOC OCHOA; PARA CUMPLIR LOS 100 COMPROMISOS DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ES INDISPENSABLE QUE SE CUENTE CON UNA LEY DE INGRESOS 2025 QUE SEA SUFICIENTE Y RESPONSABLE

El senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República. Ochoa Fernández es senador por el estado de Hidalgo. Tiene una licenciatura en ingeniería civil por la Universidad Iberoamericana. Fue miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ha sido dos veces diputado federal, primero en 2003-2006 por el Verde y luego en 2021-2024 por Morena. Además, fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El senador Ochoa Fernández aseguró que el listado de los 100 compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, para su cumplimiento es indispensable que se cuente con una Ley de Ingresos 2025 que sea suficiente y responsable. El senador trabajara de la mano de los senadores Ricardo Anaya (PAN) y Alejandro Moreno (PRI) quienes forman parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara. El Senado aprueba, junto con la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, mientras que la aprobación del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados Este año, electoral, el gobierno federal tendrá hasta el 15 de noviembre para presentar el Paquete Económico 2025, el cual tendrá que estar aprobado por el Congreso de la Unión a más tardar el próximo 31 de diciembre. Las comisiones legislativas, como la de Hacienda, tienen las funciones de elaborar dictámenes, informes y opiniones respecto a los asuntos que se les turnan.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; TEPJF Y EL SENADO FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE SU PERSONAL

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Senado de la República firmaron un convenio general de colaboración académica, a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), para el intercambio de información, capacitación, actualización, formación académica y profesionalización del personal de ambas instituciones. La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, acompañada de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, destacó que este convenio eleva aún más el nivel de la EJE y, por supuesto, del estudiantado, entre ellos senadoras, senadores y cualquier trabajadora o trabajador del Senado de la República, en materia de aprendizaje de derechos humanos y en materia político electoral. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, celebró que el TEPJF difunda, a través de la oferta académica de la EJE, su experiencia en materia electoral, de manera gratuita y con académicos de alta experiencia. El magistrado De la Mata Pizaña refirió que, en los últimos seis años, la EJE ha educado a medio millón de personas en doctorado, maestría, especialidad y diversos diplomados y cursos, provenientes de diversos sectores de la sociedad. El magistrado Fuentes Barrera señaló que la EJE del TEPJF busca, a través de la colaboración con diversas instituciones, generar cercanía con la ciudadanía, a fin de contribuir al entendimiento del sistema democrático y los sistemas políticos, lo cual es una forma de consolidar un Tribunal Electoral moderno y cercano a las mexicanas y los mexicanos. El propósito es organizar cursos, foros, talleres, seminarios, conferencias, congresos y exposiciones temporales, además de impartir capacitación a nivel diplomado y posgrado que constituya una herramienta que consolide las competencias de ambos órganos en materia constitucional, parlamentaria y de justicia electoral, a partir de temas actuales y acorde a sus respectivos objetivos institucionales. Por parte del TEPJF, firmaron el convenio los tres magistrados y, por el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña. Las actividades conjuntas serán realizadas a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF y del Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) del Senado de la República.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; REUNIÓN ENTRE JUCOPO Y EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD FUE PRODUCTIVA; SE ACORDÓ HACERLO DE MANERA PERIÓDICA

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, celebró que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, haya acudido a la Cámara de Diputados a una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para dialogar sobre la situación de violencia e inseguridad que prevalece en el país; fue productiva. Informó que el funcionario federal y la Jucopo acordaron sostener reuniones de trabajo de manera periódica para revisar los avances y retos en materia de seguridad. El líder parlamentario expuso que planteó su preocupación con relación a la militarización del país, la importancia de fortalecer la seguridad y de que haya mayor coordinación con los gobiernos estatales en este tema y sobre el presupuesto para este rubro. Indicó que de igual manera señaló la necesidad de que la Cámara de Diputados se convierta en un verdadero actor en materia de seguridad, ya que en varias legislaturas no ha funcionado la Comisión Bicameral en el tema de Seguridad Nacional y la de seguimiento a las Fuerzas Armadas. Subrayó que el PRI propondrá que se dé mayor presupuesto para los estados y municipios, a fin de que pueda hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad en sus localidades. Cuestionado sobre los recientes hechos de violencia que se han registrado en Querétaro, Estado de México, Sinaloa y otras entidades, Moreira Valdez aseveró que es preciso que los gobiernos estatales y municipales trabajen en conjunto con la Federación Los gobernadores no pueden hacerse ajenos ni distantes del tema de la seguridad y hay que confrontar eso. Agregó que en el encuentro también se abordó el tema de la colaboración internacional en materia de seguridad; no obstante, México debe resolver sus problemas.

DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; PT RESPALDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

El diputado Reginaldo Sandoval en la reunión de la Junta de Coordinación Política con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad presentada por el funcionario federal. El legislador indicó que este encuentro fue crucial para dialogar sobre las acciones que se implementarán en el ámbito de la seguridad y la paz social en nuestro país. Destacó la importancia de una estrategia integral que aborde no sólo los temas de seguridad, sino también las causas estructurales que generan violencia y delincuencia. En este sentido, coincidió plenamente con las propuestas del secretario García Harfuch, quien expuso un plan que busca fortalecer la prevención y el combate al delito de manera efectiva y coordinada. La colaboración entre las diferentes instancias de gobierno es fundamental para lograr resultados tangibles. Sandoval Flores reafirmó el compromiso de su partido para acompañar todas las estrategias implementadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Resaltó que el bienestar social es una prioridad que debe ser alcanzada a través de políticas públicas que fortalezcan la cohesión social y la confianza en las instituciones. El Partido del Trabajo se mantiene firme en su apoyo a iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El diputado también hizo hincapié en que la seguridad es un componente esencial del estado de bienestar que se busca consolidar en el marco de la Cuarta Transformación. La lucha por un entorno más seguro es una tarea que requiere del esfuerzo conjunto de todos los actores políticos y sociales. Por ello, el PT se compromete a trabajar de la mano con el gobierno para implementar acciones efectivas que garanticen la paz en nuestras comunidades. El coordinador parlamentario invitó a todos los gobiernos estatales y municipales a unirse en esta cruzada por la seguridad y el bienestar social. Es un momento crucial para demostrar que, a través del diálogo y la cooperación, se pueden alcanzar los objetivos trazados en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Juntos, podemos construir un futuro más seguro y próspero para todos los ciudadanos.

DIPUTADA DOLORES PADIERNA; REFORMA AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, MÁS QUE JUSTIFICADA ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que esta semana el Pleno analizará y, en su caso, aprobará la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir los delitos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando, comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas, como tipos penales en los cuales se debe aplicar la prisión preventiva. La legisladora aseveró que esta reforma constitucional se encuentra más que justificada ante la situación actual de nuestro país, y debe advertirse como el cumplimiento del deber de procuración de justicia que la Cuarta Transformación tiene con el pueblo de México. Asimismo indicó que actualmente nuestra Carta Magna no prevé dentro de los delitos que dan pie a la prisión preventiva oficiosa a aquellas conductas delictivas que han tenido mayor impacto en la última década. Padierna Luna indicó que la prisión preventiva es una medida de carácter cautelar, dentro de las previstas por el artículo 115 del Código Nacional de Procedimiento Penales, cuya finalidad es garantizar el desarrollo de un proceso penal y la protección de las víctimas, testigos y comunidad.

CLARA BRUGADA; NO DAREMOS TREGUA CONTRA LA EXTORSIÓN

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia integral de su administración contra el delito de extorsión, conformada por acciones legislativas para endurecer las penas; un modelo de atención y combate, así como una campaña informativa y el inicio de operaciones de una línea telefónica. Explicó que la estrategia deriva del trabajo del Gabinete para la Construcción de Paz y Seguridad; el primer componente es la iniciativa que se enviará esta semana al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local y endurecer las penas contra la extorsión en sus diversas modalidades y contra el cobro ilegítimo de deudas, conocido como “gota a gota”. Otro eje de la estrategia es la atención de estos delitos y detalló que se van a fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que incluye la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, así como la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión, respectivamente.

GERARDO MÉRIDA; SECRETARIO DE SEGURIDAD EN SINALOA LLAMA A UTILIZAR CON RESPONSABILIDAD LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, exhortó a la población a utilizar de manera responsable los números de emergencia y aseveró que todos los reportes son atendidos. En compañía del secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndez, el titular de seguridad reiteró que, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno se mantienen por todos los medios en busca de lograr la paz para la sociedad y señaló que es importante que la sociedad utilice de manera responsable los números de emergencia, debido a que se continúan realizando reportes falsos. Asimismo, reiteró que tras los operativos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad han dado diversos resultados, mismos que se mantendrán para continuar obteniéndose logros favorables. Es así, como la Secretaría de Seguridad Pública mantiene constante coordinación con las fuerzas federales y municipales, a fin de brindar las condiciones óptimas para que la población realice sus actividades cotidianas.

DONALD TRUMP; ELIGE A UN ZAR DE LA FRONTERA PARA SU POLÍTICA DE DEPORTACIÓN DE INMIGRANTES

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, nombrará como su nuevo zar de la frontera, para aplicar su férrea política de control fronterizo a Tom Homan, quien ya formó parte del equipo del expresidente en su anterior mandato (2017-2021). Me complace anunciar que el exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación. Donald Trump llama Homan “el zar de las fronteras” y dice que su política incluirá la defensa de la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación. Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado. Donald Trump asumirá su cargo el próximo 20 de enero.

KREMLIN; NIEGA QUE HAYA HABIDO YA UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA ENTRE PUTIN Y TRUMP

El Kremlin ha negado que el líder ruso, Vladímir Putin, y el presidente electo de EEUU, Donald Trump, hayan mantenido una conversación telefónica tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre. Esa noticia es una invención. Es una información falsa, así lo dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en alusión a la información difundida por The Washington Post. Ante la insistencia de los periodistas, Peskov subrayó en que no hubo tal conversación. Este es el mejor ejemplo de la calidad de la información que ahora, y a veces, publican incluso medios bastante respetables. No tiene nada que ver con la realidad.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz