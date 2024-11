Doug Ford, primer ministro de Ontario, lanzó un contundente mensaje a México, al que acusa de ser una “puerta trasera” para la entrada de productos chinos en Norteamérica. Ford exige que México iguale los aranceles impuestos por Canadá y Estados Unidos a las importaciones chinas, y advirtió que de no hacerlo, su lugar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería ser reconsiderado.

El político conservador enfatizó que la entrada de productos chinos a través de México, particularmente en la industria automotriz, está afectando gravemente el empleo en Canadá y Estados Unidos. En Ontario, donde se concentra la producción automotriz de Canadá, la industria representa 14 mil millones de dólares canadienses al PIB y emplea a más de 125 mil personas. “No voy a permitir que se pierdan empleos por importaciones baratas”, afirmó Ford, aludiendo a las plantas automotrices de propiedad china establecidas en México.

La postura de Ford parece alinearse con las preocupaciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su campaña electoral acusó a México de socavar los precios de la industria automotriz al permitir la entrada de autopartes chinas. Trump ha señalado que planea renegociar el T-MEC en 2026, con el argumento de que México debe asumir una posición más equitativa o enfrentará mayores aranceles.

Canadá ya tomó medidas al respecto. En agosto, anunció un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos y un 25% al acero y aluminio del mismo origen, siguiendo los pasos de Estados Unidos. Ford presiona para que México implemente tarifas similares y frene el transbordo de productos chinos. De no ser así, propone que Canadá y Estados Unidos prioricen un acuerdo bilateral que proteja a sus trabajadores.

El contexto se torna complejo a medida que se acerca la revisión del T-MEC en 2026. Con la amenaza de un desmantelamiento del pacto, Ford busca asegurar la posición canadiense frente a las políticas proteccionistas que podrían resurgir bajo un nuevo mandato de Trump.

