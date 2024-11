El New Wave británico de los pioneros del género, New Order se hizo presente en el coloso de Reforma y logró algo que muy pocas veces es posible; tener una sección general en el Auditorio Nacional, un recinto en el que las butacas forman parte de su identidad.

Una pista abarrotada era lo que se podía apreciar en primera instancia y detrás de ella los cientos de asistentes que esperaban en sus butacas el poder disfrutar de una de las bandas con más historia y que está conformada por Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham y Tom Chapman.

La jornada arrancó con Academic, que de inmediato hizo a los presentes saltar, bailar y corear el tema que terminó con la espera de un público mexicano que no había recibido a New Order desde su última presentación en el Corona Capital de 2018, por lo que esta parecía una visita obligada para sus fans, pues esta presentación significó la primera vez que pisaban un escenario mexicano que no fuera dicho festival.

“Won’t you please let me go. These words lie inside they hurt me so…” fue como la gente inició a cantar Age of Consent, una canción clásica que emocionó a los presentes con su inconfundible riff inicial que es acompañado por la batería.

El New Wave más clásico suena en el Auditorio Nacional con “Crystal”https://t.co/XN1BFklBs4

📹 @alan_hdez9 pic.twitter.com/PQTTEiGHYG — @diario24horas (@diario24horas) November 13, 2024

La noche siguió su curso y con pocas palabras por parte de la agrupación para sus fans, los temas siguieron sonando uno tras otro y finalmente no se puede negar su pasado y Cremony de Joy Division, la última canción de Ian Curtis y que la historia les legó como si de un testamento se tratara, sonó con fuerza.

Asimismo, ocurrió con Isolation, una canción que llevará la marca de Joy Division para toda la eternidad.

La primera de la noche heredada desde Joy Division: “Ceremony” suena por parte de New Order y evoca Ian Curtishttps://t.co/XN1BFkm9hC

📹 @alan_hdez9 pic.twitter.com/rOeLvEo1r5 — @diario24horas (@diario24horas) November 13, 2024

Otros temas como Your Silent Face, Be a Rebel y la esperadísima Sub-Culture, siguieron inundando cada rincón del Auditorio Nacional con sus sintetizadores y secuencias inconfundibles.

El público cedía a todos los intentos de la banda por hacerlos bailar y aunque en el mapa del sitio en internet hasta antes del concierto lucían disponibles, unos escasos lugares disponibles que se podían contar con los dedos de las manos, en el momento, no había un solo espacio para alguien más a la vista.

Bizarre Love Triangle era sin duda otra de las canciones más esperadas de la noche y todas las almas que estuvieron ahí lo confirmaron al corear al unísono “Every time I see you falling I get down on my knees and pray…” mientras bailaban y ponían a prueba su condición física.

La recta final de la presentación estaba cada vez más cerca y no podían faltar True Faith, Blue Monday, la canción más famosa de este grupo y que por segunda ocasión en el 2024 sonó en vivo en la CDMX, pues hace unos meses que su exintegrante Peter Hook visitó el país para presentar un show con algunas similitudes, pero también diferencias que hizo que valiera completamente la pena de sumergirse en esta atmósfera.

Tras la interpretación de Temptation en donde las luces simularon ser una lluvia de estrellas mientras la gente hacía los clásicos coros, la banda hizo una pausa rápida para visitar el camerino y dar pie al ya característico de siempre encore o falso final, que se hace presente en casi todos los conciertos.

La noche sigue su curso y un clásico más se anota a la lista: Temptationhttps://t.co/XN1BFkm9hC

📹 @alan_hdez9 pic.twitter.com/cK1F95BxaO — @diario24horas (@diario24horas) November 13, 2024

Finalmente New Order se hizo presente en el escenario para dos canciones más, todas de Joy Division primero Atmosphere, para que el video en donde se aprecia a unos sujetos en túnica cargar la imagen de Curtis, se viera al fondo.

Finalmente con los ojos del mítico músico en la pantalla horizontal y viendo fijamente desde el escenario y el texto Forever Joy Division, el concierto acabó con Love Will Tear Us Apart.

“Buenas noches México, nos vemos en un par de días”, dijo Bernard Sumner, ya que la costumbre no se perderá y la banda dará una presentación más en el Corona Capital este mismo sábado 16 de noviembre.

“Love Will Tear Us Apart” es la canción indicada para concluir el primer concierto de New Order en México que no es en un Corona Capitalhttps://t.co/XN1BFkm9hC

📹 @alan_hdez9 pic.twitter.com/RHdyVwsKyd — @diario24horas (@diario24horas) November 13, 2024

EAM