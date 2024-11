Mike Tyson enfrentará a Jake Paul en un combate de boxeo profesional este viernes 15 de noviembre de 2024 a las 22:15 horas de la Ciudad de México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, conocido por su apodo “Palacio de Cristal” y hogar de los Dallas Cowboys de la NFL.

Este esperado enfrentamiento podrá verse en vivo a través de Netflix, marcando la incursión de la plataforma en la transmisión de eventos deportivos.

El histórico campeón mundial de peso pesado Mike Tyson, de 58 años y retirado de los combates profesionales desde hace 19 años, regresará al ring para enfrentar a Jake Paul, el youtuber convertido en boxeador que acumuló un récord de 10-1.

La pelea se celebrará en el marco de una cartelera que comenzará a las 19:00 horas de la Ciudad de México, e incluirá otros enfrentamientos destacados como la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano.

La transmisión en vivo de este evento único a través de Netflix comenzará a las 20:00 horas, tiempo del Este (ET), permitiendo a los fanáticos del boxeo de todo el mundo disfrutar de esta cita histórica.

Mike Tyson y Jake Paul lucharán en un combate pactado a ocho asaltos, sin protectores de cabeza y con guantes más pesados de lo usual, en una noche que promete ser memorable para el boxeo.

