El juvenil del Real Madrid, Marc Cucalon, anunció su retiro del futbol luego de sufrir complicaciones en una lesión en la rodilla en 2022.

A través de su cuenta de Instagram, la promesa de los merengues compartió una sentida carta en la que informa que tras no lograr la recuperación de la grave lesión que sufrió en un partido de la UEFA Youth League en 2022, se ha visto obligado a dejar las canchas.

“Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir ADIÓS al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado”.

El jugador de 19 años aseguró que ha luchado dos años por recuperarse y volver a su actividad deportiva; sin embargo, no ha logrado recuperarse.

“Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme”.

Te podría interesar: Fallece Marco Angulo, promesa del fútbol ecuatoriano

A pesar de lo difícil de la noticia, Cucalon aseguró que la despedida no es algo triste para él y que se siente agradecido por haber vivido su sueño y tener siempre el apoyo de su familia.

“Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre”.