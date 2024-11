Leonardo DiCaprio cumplió 50 años y su festejo fue en grande, en compañía de su novia, la modelo Vittoria Ceretti, además de contar con amigos del actor como Brad Pitt, Katy Perry y Orlando Bloom.

Y para celebrar las 5 décadas del actor, productor de cine y activista ambiental estadounidense, te mostramos aquí nuestro top 10 de los personajes más emblemáticos de DiCaprio.

1. Jack Dawson en Titanic (1997)

Este papel lo catapultó a la fama mundial. Como Jack, un joven artista que se enamora de Rose en el trágico viaje del Titanic, DiCaprio se convirtió en un ícono cultural y en el “galán” de Hollywood.

2. Jordan Belfort en The Wolf of Wall Street (2013)

DiCaprio interpretó al ambicioso y corrupto corredor de bolsa Jordan Belfort, mostrando su capacidad para mezclar comedia, dramatismo y crítica social en una sola actuación. Su papel fue ampliamente aclamado, y su colaboración con el director Martin Scorsese resultó en una de sus actuaciones más intensas.

3. Hugh Glass en The Revenant (2015)

Este papel le valió su primer premio Oscar. DiCaprio interpretó a un cazador que sobrevive a condiciones extremas en el siglo XIX, ofreciendo una actuación física y visceral que impresionó a la crítica y al público.

4. Frank Abagnale Jr. en Catch Me If You Can (2002)

Interpretando al joven estafador Frank Abagnale Jr., DiCaprio mostró su habilidad para la comedia y el drama en esta historia real de un genio de la estafa. Su química en pantalla con Tom Hanks contribuyó al éxito de la película.

5. Cobb en Inception (2010)

Como el ladrón de sueños Cobb, en la película de ciencia ficción de Christopher Nolan, DiCaprio exploró la temática de la pérdida y la culpa, en una trama compleja y visualmente impactante. Inception se convirtió en un clásico moderno del género.

6. Calvin Candie en Django Unchained (2012)

En este papel, DiCaprio interpretó a un despiadado dueño de plantación en una actuación memorable por su intensidad y su villanía. Fue una de sus pocas veces como antagonista, y su interpretación fue tan convincente que casi roba la película.

7. Billy Costigan en The Departed (2006)

En este thriller policial dirigido por Scorsese, DiCaprio interpreta a un policía encubierto que lucha por sobrevivir entre el crimen y la corrupción. Su actuación fue intensa y emocional, lo que contribuyó a convertir The Departed en un clásico del cine.

8. Arnie Grape en What’s Eating Gilbert Grape (1993)

Uno de sus primeros papeles importantes, interpretando a Arnie, un joven con discapacidad intelectual. DiCaprio recibió su primera nominación al Oscar, y su actuación reveló su potencial para interpretar personajes complejos.

9. J. Edgar Hoover en J. Edgar (2011)

DiCaprio interpretó al controvertido director del FBI J. Edgar Hoover. En este papel, mostró su habilidad para transformar su apariencia y capturar la complejidad de un personaje histórico, aunque la película dividió a la crítica.

10. Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood (2019)

En esta película de Quentin Tarantino, DiCaprio interpretó a Rick Dalton, un actor en declive de la era dorada de Hollywood. Su actuación fue aclamada por su mezcla de vulnerabilidad y humor, y su dinámica con Brad Pitt fue uno de los puntos altos de la película.

