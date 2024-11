Varios vuelos a Haití fueron suspendidos, después de que un avión de pasajeros, procedente de Estados Unidos, fue alcanzado por las balas al aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe.

El vuelo 951 de Spirit Airlines procedente de Fort Lauderdale, en Florida, tuvo que ser desviado a República Dominicana, donde pudo aterrizar sin problema; sin embargo, una mujer parte de la tribulación resultó herida, esto de acuerdo a un comunicado que la misma línea aérea emitió, donde además informa que ni un pasajero resultó afectado.

[TRAVEL ADVISORY]: Due to Civil Unrest in Haiti, a travel advisory has been issued, see more here:https://t.co/GgSa1WqULX

Your travel plans may be affected. Please check your current flight status here:https://t.co/CL1TEMvHic pic.twitter.com/cfEHF5kYFA

— Spirit Airlines (@SpiritAirlines) November 12, 2024