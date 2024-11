La copa de vino está intacta.

Xóchitl Gálvez pide una quesadilla, pero le sirven un taco de longaniza mientras habla con su intuición política y su visión empresarial:

-Tenemos un mal enfoque con Estados Unidos. Nuestro mayor problema no está en el cierre de las fronteras ni en las deportaciones masivas.

-¿Entonces?

-En las inversiones. Donald Trump va a jalar todas las inversiones para su país y vamos a perder la oportunidad de la relocalización o nearshoring.

Oh, las ventajas de la guerra comercial con China, la cercanía con la locomotora económica, el aprovechamiento del mayor mercado, como lo ha denominado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Con un mandatario de plenos poderes y mayores animadversiones contra México, contra los mexicanos, contra los migrantes, contra quienes ha definido como los peores enemigos de su nación, de los estadounidenses.

Se las verá contra Claudia Sheinbaum.

-Pero no veo a Claudia con carácter para parar a AMLO.

NI UN CENTAVO

-¿Cómo te sientes, Xóchitl?

-Bueno, después de la paliza que le dieron a Kamala Harris ya no tan mal. Por lo menos ella tenía dinero, yo no. No tuvimos ni para lo elemental.

-Tuve que poner mi tarjeta American Express para cubrir mis gastos.

Cinco meses después de su derrota recuerda la operación de Estado, el uso infinito de recursos públicos, la escasa movilización opositora, la falta de vigilancia en las casillas…

Todo lo resume en una cifra:

-Calculamos que nos metieron siete millones de votos indebidos.

Quienes ansiaban el cambio esperaban mayor intervención de los partidos, pero ellos solamente operaron a su favor y no aportaron:

-No recibí ni un centavo.

En teoría la alianza PRI, PAN y PRD entregaron 300, 250 “y digamos 50 millones”, pero lo hicieron con espectaculares “y yo me preguntaba: ¿dónde están que nos los veo? Si no ha sido por la gente no habríamos tenido nada”.

NUEVO PARTIDO

1.- Xóchitl Gálvez tuvo vacaciones y una larga reflexión.

¿Regresas a qué?

Piensa en la creación de un partido ciudadano centrado en la democracia, las libertades, los jóvenes, los derechos, la lucha de las mujeres, la atención a la servidumbre…

¿Con líderes políticos?

-No, porque los políticos tradicionales no pueden vivir fuera de los partidos.

Piensa en perfiles de arraigo regional o emergentes como el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, pero eso se verá más adelante con escala en 2027 para mantener el registro y competir en 2030.

2.- El priista Adrián de la Garza se ha alineado con la política ecológica del régimen federal para sanear el ambiente donde contamina la refinería de Cadereyta.

No nada más eso: como presidente de la Asociación de Alcaldes Unidos de Nuevo León encabezará una campaña para limpiar ríos -el Pesquería es prioridad- a fin de promover un entorno saludable.

Y 3.- La gobernadora Evelyn Salgado inauguró el Centro Cultural El Partenón en Zihuatanejo, donde está la extravagante mansión de Arturo El Negro Durazo.

Aceptó la invitación de Jorge Coque Muñiz para acompañarlo a dúo en alguna canción, aunque luego vino la campaña de bots en su contra.

Eso no resta al destino del lugar: teatro, conciertos, esparcimiento, centro de convergencia e impulso de la cultura popular para lugareños y turistas.

