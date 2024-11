La relación entre Estados Unidos y México tras el retorno de Donald Trump será más difícil y compleja, afirmó Eduardo Pérez Motta, experto en regulación económica.

Expresidente de la Comisión Federal de Competencia en México (CFC) puntualizó que hay tres temas obvios con los que presionará el estadounidense: el económico, el migratorio y el de seguridad (narco).

“Estos (temas) están interconectados porque así lo ha manifestado EU, por lo que la parte económica depende de la intensificación de la guerra comercial con China”.

Te pude interesas: Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel reaccionan al triunfo de Trump

Destacó que había una gran oportunidad de que también llegara inversión china o de Asia a nuestro país, parte de lo que se esperaba con el nearshoring, “pero México no lo ha aprovechado”.

“Esto está claro (la falta de tener beneficios con la relocalización) en las tasas de crecimiento del país y las tasas de inversión, la realidad es que ha habido más reinversión que nuevos capitales”, afirmó.

Explicó que por la parte de México tenemos poca inversión en infraestructura, hay escasez de energía en varias zonas y existen graves problemas de seguridad en carretera, eso por supuesto que cualquiera que sea la relación con Trump puede inhibir la inversión.

“En el caso de aranceles, es un tema que será complejo y habrá que ver si pone como decía la mano más dura el gobierno de EU, eso impedirá la integración… y eso por supuesto que pondrá trabas a las importaciones locales”.

Sobre la revisión del T-MEC que está por iniciar la negociación, Eduardo Pérez Motta insistió que viene un tema complejo, “más que revisión puede ser una renegociación… más dura por diferentes razones como el tema chino y la industria automotriz”.

Por su parte, Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Citibanamex, recordó que un día antes de la elección en EU, no se sabía a ciencia cierta y se esperaba un volado en el aire el desenlace de la elección, “yo por ejemplo no esperaba tener el mismo día el resultado que sabemos fue verdaderamente una aplanadora roja”.

Señaló que a diferencia de su primer mandato, esta vez Donald Trump va a tener menos amarres, y trae más experiencia, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con su tono bravado, amenazante y saber que todas las negociaciones para él son juegos suma cero, tiene la mentalidad de que “lo que tu ganas, yo lo estoy perdiendo”.

“En ese sentido y en ese nivel debemos empezar a plantear la estrategia como país”.

Ostolaza recordó que el americano promedio votó por Trump porque sentían su economía afectada, es uno de los principales factores, agregó, “y en eso se basó para hacer campaña en hablar de inflación muy elevada y de hacer de nuevo a América grande”.

Te puede interesar: Intercambio de felicitaciones en llamada de Sheinbaum con Trump

El analista proyectó que “sus amenazas (para México) son el no quiero una frontera abierta, me detienes el flujo migratorio, no quiero más fentanilo… no cárteles de la droga y si no haces caso prepárate para los aranceles en importaciones”.

Indicó que va a encontrar en el T-MEC todo lo que él quiera para negociar, “él juega a suma cero, y con los otros temas va a querer resolver o ajustar lo económico”.

“La presidenta Sheinbaum tendrá que ir pensando cómo va a enfrentar este monstruo”.