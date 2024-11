La periodista Leila Guerriero (Junín, Argentina, 1967) fue declarada ganadora de la primera edición del Premio Zenda Narrativa 2023-2024 por La Llamada, publicado por la Editorial Anagrama.

Sobre la autora de esta «historia real, llena de aristas y sombras, sobre la condición humana», el jurado apuntó:

“sumando ágil reportaje periodístico y vigorosa narración, Leila Guerriero convierte un caso real de terrorismo político en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia”.

Por su parte, la autora de Zona de obras y Una historia sencilla, confesó su sentir al ser galardonada con este premio:

“No se puede decir nada muy original en relación al hecho de ganarse un premio, porque la reacción natural —salvo que una esté completamente alienada— es ponerse contenta y agradecer. A mí me pasa eso. Estoy contenta y agradezco. Pero este premio tiene algo especial, y es el hecho de que una no se presenta, no postula. Son otros los que escogen determinadas obras para postularlas. Cuando supe quiénes eran los miembros del jurado me sentí no sólo contenta y agradecida, sino honrada”.

Asimismo, tras apuntar que en los miembros del jurado hay grandes lectores y escritores, parafraseó al escritor argentino Ricardo Piglia, reconociendo que «no hay nada, nada más hermoso que el reconocimiento de los pares».

Finalmente, declaró a Zenda cómo y dónde se encontraba a la hora que fue notificada del fallo:

“Cuando me llegó la noticia estaba lejos de todo lo que puedo llamar “casa”, compartiendo varios días con autores y autoras de Argentina y de otros países, hablando de y pensando en la escritura, con una maleta chica en la que entraba todo lo que tenía en ese momento. Pensé que estaba muy bien recibir esa noticia ahí, en esa situación, que parecía un resumen de lo que más soy”.

EL JURADO Y EL PREMIO ZENDA

El jurado de esta primera edición está conformado por Guillermo Altares, Nuria Azancot, Laura Barrachina, Pepa Blanes, Jesús García Calero, Antonio Lucas, Alberto Olmos, Cristina Rivera Garza, Sergio Vila-Sanjuán y Santos Sanz Villanueva, además de Leandro Pérez y Álvaro Colomer, estos últimos en representación de la revista Zenda.

Respecto a los galardones, apuntaron los organizadores que se trata de «unos galardones que reconocen la labor literaria, editorial y de fomento de la lectura». Igualmente, que «en esta primera edición, los premios están compuestos por diez categorías y un premio de honor», que «abarcan el curso editorial comprendido entre agosto de 2023 y julio de 2024».

Todas y todos los reconocidos recibirán un Zenda el próximo 14 de enero en Madrid, durante la ceremonia que se tiene presupuestada.

Desde este 11 de noviembre y hasta el 7 de enero se darán a conocer todas y todos los laureados en las diversas categorías.