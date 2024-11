Marvel Estudios ha lanzado el esperado primer tráiler de la tercera temporada de What If…?, su serie animada que explora realidades alternativas en el vasto multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta nueva temporada promete “ser la temporada que lo acaba todo,” con una intensidad nunca vista en la franquicia.

El avance, que tiene una duración de casi tres minutos, nos deja ver a icónicos personajes como la X-Men Tormenta (Storm), el Celestial Vision Blanco y el regreso de Kahhori, un personaje que sorprendió en temporadas anteriores. También se suman los Eternos y los Celestiales, quienes parecen tener un papel crucial en esta entrega. Los fans no solo disfrutaron de un vistazo a los héroes y villanos, sino que además el tráiler promete escenas llenas de acción y misterio.

8 episodes left. 1 final watch. #WhatIf Season 3 arrives December 22 on @DisneyPlus . Unwrap a new episode daily for 8 days! pic.twitter.com/JcJhtJ2o1d

La temporada 3 de What If…? llegará a Disney+ el próximo 22 de diciembre, con la peculiaridad de que se lanzará un episodio diario durante ocho días consecutivos, brindando una experiencia similar a un evento de “calendario de adviento” para los seguidores de Marvel.

Con nuevas imágenes promocionales y la promesa de revelar más realidades alternativas y posibles destinos para los personajes del UCM, esta tercera temporada promete ser un evento imperdible para los fanáticos de Marvel.

Witness the season that ends it all. #WhatIf Season 3 arrives December 22 on @DisneyPlus. Unwrap a new episode daily for 8 days! pic.twitter.com/TY2REooXmJ

— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 11, 2024