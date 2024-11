El Día de los Veteranos, originalmente conocido como el “Día del Armisticio”, es una fecha cargada de significado que rememora el fin de la Primera Guerra Mundial, pero que hoy abarca a todos los veteranos que han prestado servicio, ya sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz.

Cada 11 de noviembre, Estados Unidos dedica un día completo para honrar a los hombres y mujeres que han servido en sus Fuerzas Armadas a lo largo de la historia.

La conmemoración tiene sus orígenes en el armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918, que puso fin a la Gran Guerra. Sin embargo, no fue sino hasta 1954, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, el Congreso de Estados Unidos aprobó cambiar oficialmente el nombre de la festividad a “Día de los Veteranos”, extendiendo su homenaje a todos los miembros del servicio militar.

Así, la jornada pasó de ser una simple conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial a una significativa ocasión para rendir tributo a todos aquellos que han defendido la nación. En la actualidad, el Día de los Veteranos se celebra en todo el país con una serie de actos y ceremonias que reflejan el respeto y agradecimiento hacia los veteranos.

Uno de los eventos más emblemáticos tiene lugar en el Cementerio Nacional de Arlington, donde se realiza una ceremonia en la que se coloca una corona en la Tumba del Soldado Desconocido, un acto simbólico que se lleva a cabo exactamente a las 11 de la mañana, para coincidir con la hora en la que se firmó el armisticio en 1918. Además, muchas ciudades y pueblos celebran desfiles, reuniones y actos comunitarios para mostrar su apoyo y reconocimiento.

La festividad, que al principio era un simple reconocimiento del fin de la guerra, evolucionó hacia un día para reflexionar sobre el costo humano de los conflictos armados y para agradecer a aquellos que, con su servicio, han mantenido la seguridad y estabilidad del país.

Aunque el Día de los Veteranos se celebra principalmente en EE. UU., su influencia también alcanzó a otras naciones que siguen el ejemplo de rendir homenaje a sus propios veteranos.

On Veterans Day, we owe our veterans and their families our thanks, our respect, and our freedom. To all those who bravely served, thank you for your service to our country. pic.twitter.com/IlWKtEYqTi

— Barack Obama (@BarackObama) November 11, 2024