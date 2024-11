La primera gran meta del Partido Acción Nacional (PAN) en la elección interna que se realiza este domingo y con la que definirá su dirigencia es no pelear al interior, dijo el candidato Jorge Romero.

Entrevistado momentos antes de emitir su voto en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, el también diputado federal con licencia, mencionó que no importa cuántos panistas salgan a votar hoy, pues así sea uno, 10 mil o 100 mil, con eso comenzará la renovación del partido y la defensa del país.

“Tenemos que abrir al partido, para nosotros esta renovación es, realmente, preocuparnos por unirnos, porque toda nuestra ideología está enfocada a defender al país no a pelearnos esa, es la primera gran meta y la segunda es abrirnos a la ciudadanía, que las millones de personas, porque las hay en este país, que no se cree el cuento de que este es un gobierno maravilloso, vean en el Partido Acción Nacional una oportunidad real de participación.

“Eso va a ser posible si nos abrimos a todas las personas que nos digan que quieren estar en el Partido Acción Nacional, nunca más una persona le va a cerrar las puertas a otra persona que quiera entrar al partido, porque este es un bien público, y entre otras muchas cosas más, vamos a empezar la renovación del partido”, expresó Romero.

El candidato nuevamente aprovechó para invitar, si es que gana este domingo, a la otra contendiente por la dirigencia, Adriana Dávila, para que se sume al proyecto que emprenderá.

Sostuvo que en caso contrario si daba y la resultara triunfadora y recibieron una invitación de su parte él no tendría ningún problema para adherirse al proyecto de la también exdiputada federal y ex senadora, Adriana Dávila.

“Si ella gana y si me invita yo seré el primero en querer levantarle el brazo, apoyarla, nosotros no queremos que exista una manipulación de las personas, eso no es el partido; aunque sí hay algunos que lo quieran vender, el PAN es un partido libre, donde la gente, aquí en este centro y en todo el país, va a llegar el momento en el que esté delante de una boleta con un crayón para que libremente elija”, mencionó Romero.

Cuestionado sobre la respuesta que ha dado Dávila a su invitación en caso de triunfar, recordó que en el debate que tuvieron se lo planteó, y quién lo vio sabe la respuesta.

Sin embargo, insistió en que está convencido de que todos en el PAN se necesitan porque es inmenso el reto hacia afuera con en el nuevo gobierno “y no podemos ensimismarnos y no saber darnos la mano por el país”.

Comentó que las primeras acciones que emprenderá de ganar la elección interna será convocar a una asamblea para reformar y todo lo que planteó durante los casi tres meses de campaña no queden en promesas sino que sean una reforma que conste en los estatutos.

Finalmente, rechazó que esta renovación de la dirigencia panista sea la última oportunidad de salvar al partido.

“Cada tres años le dicen al PAN que es su última oportunidad, salvo en el 2000; yo uso las palabras que dijera Don Carlos Castillo Peraza: ‘he visto tantas veces el obituario del PAN, que he llegado a pensar que ya es inmortal’, el PAN va a seguir, cada tres años, cada seis años y nos vamos a levantar vamos a reconstruir la unidad, vamos a renovarnos, a abrirnos a la sociedad para volver a ganar las elecciones, que estoy seguro, es nuestro llamado para servirle a la gente.

“En el PAN se trata de extendernos la mano, no de gritarnos no de abuchearnos, no de señalarnos, hay dos visiones para el PAN, la de abuchearnos y señalarnos, o la de extender la mano y reconstruir, yo represento la segunda”, afirmó.