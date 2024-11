Shakira volverá a la pantalla grande como parte de Zootopia 2, la próxima película de Disney. La colombiana volverá a encarnar a Gazelle, la estrella pop del mundo animal.

“Estoy aquí para anunciarles una gran noticia. ¿Están listos? Gazelle regresa a Zootopia 2”, mencionó en un clip.

De acuerdo a Shakira, su personaje tendrá un nuevo look y también estrenará una nueva canción. El filme se estrenará en noviembre de 2025.

Adicional a esto invitó a todos a ser parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que inicia en febrero en Brasil.

“Así es. Gazelle está de regreso y tiene un nuevo look, una nueva canción y, por supuesto, nuevos movimientos de baile. Esperen a ver en qué han estado trabajando ella y sus bailarines tigres. Sé que les va a encantar. Eso es todo lo que puedo compartir por ahora, pero espero verlos a todos en mi gira el próximo año y los veré en el cine el próximo noviembre”.

