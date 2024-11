La policía de Ámsterdam indicó este viernes por la mañana que arrestó a 62 personas por la noche, durante los enfrentamientos entre aficionados locales e hinchas israelíes del Maccabi Tel Aviv, ocurridos en la capital de Países Bajos.

Los enfrentamientos estallaron el jueves por la noche en el centro de Ámsterdam tras un encuentro del torneo continental a nivel club, entre el Ajax y el Maccabi, el cual ganó el equipo local (5-0).

La alcaldesa de la capital neerlandesa, Femke Halsema, explicó que bandas en motocicletas atacaron a hinchas del club israelí, golpeándoles y pateándoles antes de darse a la fuga, dejando a cinco personas hospitalizadas.

Los agentes realizaron 62 detenciones, pero el jefe de policía Peter Holla afirmó que las tácticas de ataque y huida dificultaron “excepcionalmente” la prevención de los incidentes, agregando que se habían desplegado 800 agentes, un número muy elevado para Ámsterdam.

La alcaldesa anunció medidas de seguridad más estrictas en la ciudad, como la prohibición temporal de manifestaciones y un mayor despliegue policial.

Peter Holla aseguró que la tensión ya era alta, con incidentes el miércoles, 24 horas antes del partido. Según él, los seguidores del Maccabi “destrozaron un taxi. Una bandera palestina fue incendiada en el Dam”, en referencia a la plaza central de Ámsterdam.

Un video no verificado difundido en redes sociales y supuestamente grabado el jueves parecía mostrar a algunos aficionados del Maccabi coreando en hebreo: “¡Acabad con los árabes! Vamos a ganar!”

Desde por la tarde, un centenar de aficionados israelíes se había reunido en la plaza de Dam del centro de Ámsterdam, rodeados por un gran dispositivo policial, antes de dirigirse al estadio Johan Cruyff, en el suroeste de la ciudad.

Junto al estadio había prevista una concentración propalestina que finalmente fue desplazada a una zona más alejada por la alcaldía por motivos de seguridad.

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó los enfrentamientos y dijo que las imágenes recordaban al ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó los hechos de “ataque antisemita premeditado”.

En respuesta a la violencia, el ejército israelí prohibió a todo su personal viajar a Países Bajos hasta nuevo aviso.

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores anunció que el canciller Gideon Saar viajará a la capital neerlandesa para una “visita diplomática urgente”.

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, denunció “ataques antisemitas contra israelíes”, calificándolos de “inaceptables”, en un mensaje en X.

Más tarde, al término de una cumbre europea en Budapest, Schoof dijo estar “profundamente avergonzado” por los incidentes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó “enérgicamente estos actos inaceptables”, y apuntó que el “antisemitismo no tiene lugar en Europa”.

A su vez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que lo ocurrido en Ámsterdam “hace recordar las horas más indignas de la historia”.

Por su parte, la ONU calificó la violencia de “muy preocupante”.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.

I just spoke with @MinPres Schoof.

I strongly condemn these unacceptable acts.

Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2024