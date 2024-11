Luego de su polémica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la rama de break dance, la atleta australiana Rachael Gunn, más conocida como “Raygun”, anunció su retiro como profesional debido a la ola de críticas en su contra.

Tras la viralización de su rutina en los Juegos Olímpicos y los cuestionamientos hacia su persona sobre la manera en la que obtuvo su clasificación a la justa deportiva, la atleta decidió poner fin a su carrera deportiva.

Te podría interesar: Así se disputarán los últimos puestos para la liguilla

“Todavía hago break, pero ya no compito. No voy a competir más (…) Iba a seguir compitiendo, pero me parece que ahora es muy difícil que lo haga. El nivel de escrutinio va a estar ahí. La gente lo grabará, lo publicará en internet. No será la misma experiencia por todo lo que ha sucedido”, reveló Raygun.

En entrevista con la cadena de radio 2DayFM, Rachael Gunn señaló que todas las críticas arrojadas en su contra le afectaron bastante, al grado de que ahora prefiere solamente bailar en el “living de su casa junto a su pareja” que en una competencia internacional o nacional.

Te podría interesar: UNAM, satisfecha con el presente de Pumas

“Sentí que perdí el control sobre cómo la gente me veía, quién era, quién era mi pareja, mi vida. Me sentí muy decepcionada. Pero me gusta quedarme con el lado positivo, es lo que me hace seguir adelante, la gente que me dice que ‘les inspiré'”, comentó.

Recordemos que tras toda la polémica generada en torno al caso de Raygun provocó que el break dance fuera eliminado del programa olímpico para las siguientes ediciones de los Juegos, por lo que en un largo rato no volveremos a ver esta competencia.

MC