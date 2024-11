Una oficial denunció a un comandante de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) por presunto abuso sexual; pidió apoyo a la presidente Clauida Sheinbaum.

A través de las redes sociales, se difundió un video de una elemento de la Policía de Investigación de la FGE en el que denuncia públicamente al comandante Ernesto Molina Aguilar de la Fiscalía chiapaneca.

De acuerdo con la narración de la agraviada, presuntamente el comisario abusó sexualmente de ella el pasado martes 5 de noviembre en un hotel.

Previo a llegar al hotel, la oficial indicó que el presunto agresor la llamó para citarla en calles de la colonia 24 de Junio, pero ella se negó en primera instancia, ya que tenía un arma de cargo y de acuerdo con el reglamento no podría dejar.

Sin embargo, Ernesto “N” presuntamente facilitó la salida de la mujer policía, la esperó a que llegara al punto de la cita y le pidió que subiera a su camioneta.

La oficial añadió que al subir al vehículo en la parte de abajo del asiento del copiloto había un cuerno de chivo, un arma que la Policía de Investigación no cuenta. Tras esto puso seguro a las puertas para evitar que saliera.

“Yo tenía miedo en ese momento, empecé a temblar (…) en la parte del copiloto, en los pies había una arma larga conocida como cuerno de chivo, la cual la Policía de Investigación no cuenta con ese tipo de armamento”, dijo la víctima.

Ya en el hotel, la mujer señala que el agente presuntamente estaba drogado y la obligó a tener relaciones sexuales con él.

“Al terminar él me dice que me había cambiado del área jurídica a la cual yo estaba adscrita, a la Fiscalía de Asuntos Especiales porque para él iba a ser más fácil sacarme de ahí”, añadió la víctima y dijo que el presunto agresor la citó de nueva cuenta el día siguiente.

Tras los hechos, la oficial acude a la Fiscalía de la Mujer para interponer una denuncia contra Ernesto “N” por presunto abuso sexual.

Por último dijo temer por su vida y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Yo temo por mi vida, temo por la vida de mi familia y solicito a la presidenta Claudia Sheinbaum que me ayude, que no me deje, que no se quede en vano todo lo que estoy haciendo, que no me deje sola”.

Fiscalía de Chiapas suspende a comandante acusado

Ayer miércoles 6 de noviembre, la Fiscalía de Chiapas emitió un comunicado en torno al caso e informó que Ernesto “N” quedó suspendido de sus labores por los presuntos delitos de abuso de autoridad y abus sexual.

La FGE agregó que:

“La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de la Mujer y el Órgano Interno de Control llevan a cabo las indagatorias con el propósito de esclarecer los hechos y en su caso fincar responsabilidades. Cabe hacer mención que a la víctima se le han brindado las medidas de protección correspondientes con apego a Protocolo”.

