Nos hemos tenido que acostumbrar a vivir o a sobrevivir con el narco de múltiples formas y eso no es normal, no podemos ni debemos normalizarlo, señaló el periodista y escritor español Manu Ureste, quien desde hace varios años se encuentra asentado en México.

“El crimen organizado ha penetrado hasta niveles insospechados en nuestra vida cotidiana

y no es que haya mejorado mucho, es decir vamos al contrario”.

En entrevista con este diario, Ureste afirmó que México vive una época muy oscura y cuando pasen los años vamos a recordar esto, esta guerra, esta época, como la más oscura historia del México moderno, y por eso es que retrató con gente de a pie lo que está sucediendo en varios puntos del país.

Al presentar su libro-reportaje “Vivir con el narco”, editado por Grijalbo, Manu Ureste apunta que lo común es hablar de El Chapo Guzmán o El Mayo Zambada, pero son en definitiva las familias las que están padeciendo está guerra, porque los de a pie no tienen recursos para enfrentar la situación, es gente que está perdiendo empleos y cerrando sus negocios.

“Vivir con el narco no es un libro sobre los cárteles, más bien está centrado en el detalle de la vida de las personas de a pie, los pobladores de esas ciudades alejadas con los que platicas y vez en realidad como han vivido estás situaciones”.

Reveló que las historias de éstas 17 crónicas hechas libro te tocan mucho, donde incluso habla de la salud mental de los reporteros, es un tema que se debe empezar a poner sobre la mesa.

“No el cómo es cubrir estos temas tan difíciles, tan violentos de cómo cubrir a víctimas, si no más bien el saber cómo nos afecta como periodistas y como seres humanos”.

Manu Ureste puso atención especial en Veracruz, la ciudad donde empezó a vivir en México, “yo llegué en 2008 a Córdoba y pues ya conozco mucho esa zona, hay varios textos del libro enfrentados en ese lugar”.

El joven español abundó que la violación a los derechos humanos de los migrantes es un caso especial en el que se debe poner atención.

Este trabajo, explicó, abarca varios sexenios y es un poco un resumen de qué está haciendo está guerra del narco para afectar a las comunidades.

Hay una crónica sobre madres buscadoras, o unos adolescentes que fueron reclutados por un cártel.

“Vivir con el narco es un retrato de 17 escenas, 17 historias o crónicas que hablan de la vuelta al infierno de Los Zetas en alguna parte”.

Hablamos sobre un rancho en Veracruz, donde en los primeros años más fuertes de la guerra contra los narcos, 2007, 2008, 2009, 2010, hacían fiestas los líderes zetas locales y ahí secuestraban a jóvenes, se los llevaban ahí y luego los desaparecían.

“Tengo una relación muy particular con el estado de Veracruz, un cariño muy particular, obviamente conozco más el estado y por desgracia existen historias muy terribles que pasaron ahí desde el sexenio de Fidel Herrera y hasta la actualidad”.

Para Manu Ureste, quien quería ser corresponsal de guerra mientras estudiaba en Madrid y luego en Inglaterra, durante los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el cubrir narcotráfico ha sido más complicado

“Siempre me llamó mucho la atención Latinoamérica y no me pregunten mucho por qué, pero me llamaba muchísimo la atención México, era el país que más me llamó la atención junto con Colombia, quizá por esta problemática… Yo quería contar un poco al mundo, a través de mi periodismo, lo que estaba pasando”.

Ureste afirma que no todo está perdido en México, la mayoría de la gente en este país son ciudadanos de bien y que quieren hacer mejor las cosas.

“Creo que hay un hilo de esperanza, porque aunque parezca tópico, hay muchas historias positivas que debemos y podemos conocer”.

El escritor pidió humanizarnos con las historias de la gente de a pie, porque no sabemos el día de mañana si somos nosotros, un familiar o un amigo.